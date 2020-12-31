Итоги года. Региональный скандал года. Москвичка улетела рожать на Камчатку, чтобы ее ребенок не родился скорпионом

31.12.2020, 18:51, Разное

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Гордость России – казачество. Казаки всегда стояли на страже интересов Отечества и даже сегодня, когда мы победили во всех войнах и остальные страны нас боятся, они верой и правдой несут свою службу на благо Родины. А благодаря ГУ МВД по Краснодарскому краю мы узнали, что казаки – это социальная группа.

25-летняя жительница столицы Дарья Добровольская воспользовалась разницей во времени между Москвой и Петропавловском-Камчатским, чтобы родить на 8 часов позже. Девушка не хотела чтобы ее сын был скорпионом по знаку зодиака.

Более подробно об этом удивительном случае читайте здесь.