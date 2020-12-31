Герман Стерлигов намерен полностью отказаться от ГМО в новом году

31.12.2020, 18:51, Разное

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В рамках нового витка борьбы с «засильем колдунов-ученых и их дьявольских изобретений» российский фермер и бизнесмен Герман Стерлигов объявил, что с 2021 года полностью отказывается от выращивания на территории подконтрольной ему Слободы всяких растений и животных, в названии которых присутствуют буквы Г, М или О. По мнению бизнесмена, это поднимет популярность в России исконно русских и немодифицированных продуктов, таких как пшеница, репа и хрен.

«Да, будет трудно – придется избавиться от овец и коров, вырубить совсем недавно разведенные масличные пальмы и перепахать участки с озимой рожью, но это праведные жертвы, и мы должны их принести. Русские люди должны есть натуральные продукты, а не вот это говно от п..дорасов-колдунов из «Монсанто»», – заявил Стерлигов.

Несмотря на заявление пресс-секретаря фирмы «Монсанто» о том, что ГМО-коровы на текущий момент находятся исключительно в далеких планах корпорации, бизнесмен остался непреклонен, заявив, что ни на грош не доверяет ученым и их пособникам.