Названа цена смартфона Xiaomi Mi 11 Special Edition

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31.12.2020, 18:40, Новости дня
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Компания Xiaomi официально представила новую модель смартфона Mi 11 Special Edition. Производитель также назвал рекомендованную цену устройства в розничной продаже. Она составит 720 американских долларов.

От стандартного Mi 11 данная версия отличается рельефной поверхностью на задней панели, а также синей переливающейся окрасной. Пользователям будет доступен только один вариант гаджета, в котором объем оперативной памяти составит 12 Гб, а основной – 256 Гб.

Смартфон создан на основе высококачественной платформы Qualcomm Snapdragon 888. Экран с диагональю 6,81 дюйма обеспечивает качество изображения 2 К при частоте обновления картинки 120 Гц. Есть поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 60 Вт.



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