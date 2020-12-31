Ученые: Кофеин защищает мужчин от рака простаты

31.12.2020, 18:30, Разное

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Ученые назвали кофе одним из важных напитков для здоровья мужчин. В данном напитке содержится довольно большое количество полезных веществ и микроэлементов.

Как выяснили представители одного из итальянских институтов, ежедневное употребление кофе защищает от рака предстательной железы. В эксперименте принимали участие 7 тысяч мужчин. На протяжении определенного времени они предоставляли информацию о своем режиме и рационе питания. После обработки результатов выяснилось, что испытуемые, которые выпивали натуральный кофе каждый день, в два раза реже заболевали раком простаты, чем те, кто не любит пить этот напиток или же предпочитает его «безкофеиновый» вариант.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что кофеин способствует замедлению роста раковых клеток. Было отмечено, что заболевшие онкологией люди, благодаря кофеину, имели более высокие шансы на выздоровление. Исследователи также уточнили, что рекомендованная норма кофе в день составляет 2-3 чашки.

Отдельно подчеркивается, что мужчинам, употребляющим в большом количестве спиртные напитки, кофеин может нанести больше вреда, чем пользы.