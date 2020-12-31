Россиянам назвали скрытые признаки взлома смартфона

31.12.2020, 18:30, Разное

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Специалист по IT Павел Мясоедов рассказал, как определить взлом смартфона. Эксперт назвал скрытые признаки работы хакеров и объяснил, как обезопасить свое устройство.

В современном мире трудно кого-либо удивить информацией о взломах компьютеров, однако от интернет-злоумышленников может пострадать и любой владелец «умного телефона». Проникнув в память смартфона хакеры могут похитить информацию, внедрить шпионские программы или украсть средства со счетов владельца гаджета. Для того, чтобы не стать жертвой IT-преступников, следует знать скрытые признаки взлома девайса. Как отмечает Павел Мясоедов, являющийся партнером и руководителем компании «Интеллектуальный Резерв», чаще всего проникновение злоумышленников в базу данных смартфона осуществляется посредством вредоносного контента. Подобные программы преступники устанавливают на смартфон незаметно от владельца. Далее подобные приложения скрыто влияют на функционирование устройства.

Понять, что девайс взломан можно по сократившемся времени работы аккумулятора аппарата. Кроме проблем с батареей, вредоносное ПО может привести к периодическим «зависаниям» смартфона и замедлению его работы. При этом Мясоедов напомнил, что попасть на смартфон шпионская или подобная ей программа может не только через мобильный интернет при скачивании файлов и т.п. «Заразить» девайс можно и в сервисном центре, работающем неофициально. В таком случае приложения для взлома записываются на чип памяти аппарата посредством проводного подключения к компьютеру. Также следует учитывать, что новейшие хакерские программы позволяют им становится все менее заметными, например, они все чаще уже не требуют огромного количества заряда батареи.

Чтобы все же определить несанкционированный сторонний доступ гаджету со стороны других лиц, необходимо внимательно изучать получаемые уведомления от приложений, в том числе соцсетей и банковских. Иногда пользователь видит оповещение о входе в программу, тогда как он этого не делал, это и есть показатель, определяющий взлом аппарата. Во избежание нежелательных последствий, рекомендуется не устанавливать приложения из непроверенных источников. Также не следует подключать смартфон к чужим компьютерам. В случае наличия опасений взлома, можно позвонить на горячую линию производителя или продавца устройства, которые расскажут о необходимых действиях для защиты данных в каждом конкретном случае.