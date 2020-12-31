Итоги года. Социальная группа года. Казаки

31.12.2020, 18:11, Разное

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Гордость России – казачество. Казаки всегда стояли на страже интересов Отечества и даже сегодня, когда мы победили во всех войнах и остальные страны нас боятся, они верой и правдой несут свою службу на благо Родины. А благодаря ГУ МВД по Краснодарскому краю мы узнали, что казаки – это социальная группа.

В Краснодаре казаки провели рейд по борьбе с кейпоперами. В Екатеринбурге казаки проучили розгами юных скаутов и приказали им переименоваться в пионеров. Сочинские казаки успешно боролись с бомжами. Уссурийские казаки помогали Департаменту госбезопасности КНДР в отлове мигрантов-невозвращенцев. Кубанские казаки проверяли россиян на наличие коронавируса. Донские казаки снимут фильм «Последний бой генерала Краснова».

Не зря казаки получат из бюджета по 100 тысяч рублей и места в Совете Федерации.

Можно смело заявить, пока есть казаки, Отечество в безопасности.