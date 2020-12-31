 

Итоги года. Социальная группа года. Казаки

31.12.2020, 18:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гордость России – казачество. Казаки всегда стояли на страже интересов Отечества и даже сегодня, когда мы победили во всех войнах и остальные страны нас боятся, они верой и правдой несут свою службу на благо Родины. А благодаря ГУ МВД по Краснодарскому краю мы узнали, что казаки – это социальная группа. 

В Краснодаре казаки провели рейд по борьбе с кейпоперами. В Екатеринбурге казаки проучили розгами юных скаутов и приказали им переименоваться в пионеров. Сочинские казаки успешно боролись с бомжами. Уссурийские казаки помогали Департаменту госбезопасности КНДР в отлове мигрантов-невозвращенцев. Кубанские казаки проверяли россиян на наличие коронавируса. Донские казаки снимут фильм «Последний бой генерала Краснова». 

Не зря казаки получат из бюджета по 100 тысяч рублей и места в Совете Федерации. 

Можно смело заявить, пока есть казаки, Отечество в безопасности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / От Ксении Раппопорт до плутократов: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

30.08 / Мнение: Праздники в Беларуси и Татарстане

16.08 / Мнение: “Союз Спасения”

28.06 / «Если постоянно переписывать Библию, она утратит авторитет»

19.10 / Распекающим Галкина украинским политикам дали отпор: Эти люди только что слезли с пальм

09.11 / В Волгоград прибыл “Поезд Победы”

13.10 / Звезда “Дневников вампира” Кэндис Аккола провела вечеринку в честь будущего ребенка

18.08 / Зачем в США создают подразделение по изучению НЛО?

09.09 / Мнение: Лепс – враг Украины?

14.09 / “Ничего страшного не вижу”: Иммунолог оценил рекордный прирост больных COVID-19 в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска