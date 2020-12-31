 

Газманов поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 11:02, Разное
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Сегодня Родион Газманов является признанным отечественным исполнителем. Его талант отмечают даже самые строгие коллеги, а новые позитивные песни исполнителя каждый раз радуют восхищенных поклонников.

Несмотря на непростую ситуацию в мире, в этом году у артиста было несколько выступлений. 20 февраля 2020 года состоялся его сольный концерт в Москве в Вегас Сити Холле, а в это воскресенье Родион выступил с акустическим концертом в онлайн-формате. Почитатели артиста остались очень довольны: певец даже предложил им самим выбрать репертуар за несколько дней до мероприятия.

Осенью Родион Газманов выпустил песню “Что такое любовь”, которая пришлась по душе даже самым привередливым слушателям.

Артист с радостью поздравил читателей “Дни.ру” с праздником.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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