Газманов поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом
31.12.2020, 11:02,
Разное
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Сегодня Родион Газманов является признанным отечественным исполнителем. Его талант отмечают даже самые строгие коллеги, а новые позитивные песни исполнителя каждый раз радуют восхищенных поклонников.
Несмотря на непростую ситуацию в мире, в этом году у артиста было несколько выступлений. 20 февраля 2020 года состоялся его сольный концерт в Москве в Вегас Сити Холле, а в это воскресенье Родион выступил с акустическим концертом в онлайн-формате. Почитатели артиста остались очень довольны: певец даже предложил им самим выбрать репертуар за несколько дней до мероприятия.
Осенью Родион Газманов выпустил песню “Что такое любовь”, которая пришлась по душе даже самым привередливым слушателям.
Артист с радостью поздравил читателей “Дни.ру” с праздником.
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