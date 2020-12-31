 

“ДТЭК Нефтегаз” подписала соглашение о разделе продукции по Зиньковской площади

31.12.2020, 18:00, Новости дня
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Компании группы “ДТЭК Нефтегаз” подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади, сообщает пресс-служба группы. По ее информации, это наиболее масштабный в истории Украины конкурс на подписание такого соглашения. Инвестиции компании в разведку и разработку участка составят более 1 млрд грн.

“ДТЭК Нефтегаз” собирается в ближайшие годы выполнить переобработку и переинтерпретацию данных ранее проведенных сейсморазведки и исследований скважин, а также провести сейсмические 3D-исследования и пробурить три поисковые скважины.

“2020 год был непростым для газодобывающей индустрии не только в Украине, но и во всем мире из-за пандемии и рекордного падения цен на газ. Поэтому подписание СРП в конце года – сильный позитивный сигнал для отрасли, который существенно улучшит инвестиционный имидж Украины. Эффективная реализация соглашения по Зиньковской площади является частью стратегии “ДТЭК Нефтегаз” до 2030 года, и, определенно, это важнейший шаг в вопросе наращивания добычи газа в стране и укрепления энергонезависимости Украины”, – рассказал генеральный директор “ДТЭК Нефтегаз” Игорь Щуров.

Кабинет Министров Украины на заседании 28 декабря утвердил тексты договоров семи СРП для добычи углеводородов, уполномоченным органом для организации и сопровождения реализации соглашений определена Государственная служба геологии и недр Украины, писало агентство “Интерфакс-Украина”. Объем инвестиций всех победивших компаний в рамках СРП составит от $430 млн до $1 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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