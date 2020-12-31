Руслан Щербань: Большая трагедия в том, что моего брата сейчас используют и выбросят

31.12.2020, 18:00, Новости дня

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Сын убитого в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня бизнесмен Руслан Щербань заявил, что в истории с появлением фильма “Наследник” о семье Щербаней его старшего брата Евгения используют.

Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Если бы он был взрослым, вменяемым человеком с желаниями, которые были у меня и есть до сих пор, то он бы сел и разговаривал. И сейчас бы не пришлось глупости эти нести. Понимаешь? А человек просто все проигнорировал: посчитал, что ему все должны. И решил от этого абстрагироваться. А теперь он пытается свою внутреннюю пустоту этим компенсировать. И тем самым влезть в эту грязь. Я уверен в том, что его кто-то подловил – и начал финансировать. Потому что этот фильм стоит – я говорил со специалистами – порядка $300 тыс. У него нет таких денег. Я смотрю, что он как бы по-другому начал себя чувствовать. Это по тому, что я слышу”, – отметил бизнесмен.

Он уточнил, что речь идет о финансовом состоянии брата.

“У него не было таких возможностей. Потому что он продал все, что можно было продать. Я понимаю, что кто-то этим начал заниматься и финансировать. Просто большая трагедия в том, что его сейчас используют и выбросят. Он выбрал не тот путь, при котором можно получить славу и чего-то достичь”, – объяснил Щербань.

По его словам, брат мог поступить иначе.

“Гораздо проще было в этой ситуации ему сказать: “У меня есть бизнес-план”, – позвонить [знакомому с ним бизнесмену Ринату] Ахметову и сказать: “Помоги мне, пожалуйста, в память о моем отце. Я не общаюсь со своим братом. Я его не люблю. Но у меня есть бизнес-план – я хочу заработать”. Я уверен, что он бы ему помог. Я уверен, что он бы с ним встретился и помог, и сказал: “На тебе деньги. Заработай. Ради бога”. Но он выбрал совершенно другой путь. Он выбрал грязный путь шантажа. Еще полбеды, если бы он шантажировал собой. Он шантажирует моей семьей, он шантажирует самым дорогим человеком, который был в моей жизни, – моим отцом”, – заявил Руслан Щербань.

“По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа”. Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Фильм-расследование “Наследник” сняло hromadske при поддержке западных доноров, как утверждает телеканал. В аннотации к фильму сказано, что “Евгений Щербань-младший с 2013 года проводит собственное расследование и пытается узнать, куда исчезло наследство отца”.

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина.

После смерти Евгения Щербаня-старшего его наследство было разделено между тремя сыновьями, утверждает Руслан Щербань.

Дмитрий ГОРДОН

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