 

Руслан Щербань: Большая трагедия в том, что моего брата сейчас используют и выбросят

31.12.2020, 18:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сын убитого в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня бизнесмен Руслан Щербань заявил, что в истории с появлением фильма “Наследник” о семье Щербаней его старшего брата Евгения используют.

Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Если бы он был взрослым, вменяемым человеком с желаниями, которые были у меня и есть до сих пор, то он бы сел и разговаривал. И сейчас бы не пришлось глупости эти нести. Понимаешь? А человек просто все проигнорировал: посчитал, что ему все должны. И решил от этого абстрагироваться. А теперь он пытается свою внутреннюю пустоту этим компенсировать. И тем самым влезть в эту грязь. Я уверен в том, что его кто-то подловил – и начал финансировать. Потому что этот фильм стоит – я говорил со специалистами – порядка $300 тыс. У него нет таких денег. Я смотрю, что он как бы по-другому начал себя чувствовать. Это по тому, что я слышу”, – отметил бизнесмен.

Он уточнил, что речь идет о финансовом состоянии брата.

“У него не было таких возможностей. Потому что он продал все, что можно было продать. Я понимаю, что кто-то этим начал заниматься и финансировать. Просто большая трагедия в том, что его сейчас используют и выбросят. Он выбрал не тот путь, при котором можно получить славу и чего-то достичь”, – объяснил Щербань.

По его словам, брат мог поступить иначе.

“Гораздо проще было в этой ситуации ему сказать: “У меня есть бизнес-план”, – позвонить [знакомому с ним бизнесмену Ринату] Ахметову и сказать: “Помоги мне, пожалуйста, в память о моем отце. Я не общаюсь со своим братом. Я его не люблю. Но у меня есть бизнес-план – я хочу заработать”. Я уверен, что он бы ему помог. Я уверен, что он бы с ним встретился и помог, и сказал: “На тебе деньги. Заработай. Ради бога”. Но он выбрал совершенно другой путь. Он выбрал грязный путь шантажа. Еще полбеды, если бы он шантажировал собой. Он шантажирует моей семьей, он шантажирует самым дорогим человеком, который был в моей жизни, – моим отцом”, – заявил Руслан Щербань.

“По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа”. Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Фильм-расследование “Наследник” сняло hromadske при поддержке западных доноров, как утверждает телеканал. В аннотации к фильму сказано, что “Евгений Щербань-младший с 2013 года проводит собственное расследование и пытается узнать, куда исчезло наследство отца”.

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина.

После смерти Евгения Щербаня-старшего его наследство было разделено между тремя сыновьями, утверждает Руслан Щербань.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Xiaomi выпустила настольный ПК с прозрачной панелью

13.10 / Дональд Трамп обещает новые громкие публикации по «российскому делу»

28.10 / В Кремле назвали «непозволительным» инцидент со скорыми в Омске

02.09 / “Шерочка с Машерочкой”. Фотожабы на то, как Медведчук и Кива позировали в Раде с флагом Беларуси

30.12 / Le Monde – с нового года Куба откажется от «туристической» валюты

31.07 / Британия приостановила смягчение карантина

20.08 / Анонсирован показ на «Армии-2020» ракетной системы «Антей-4000»

10.12 / В США во время испытаний взорвался прототип космического корабля Starship

30.06 / Чиновники Минобороны задержаны в Петербурге по делу о создании ОПГ

02.07 / Крупный пожар на Тверской улице в Москве локализован

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска