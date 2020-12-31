От классики до арта: идеи праздничной сервировки стола

31.12.2020, 17:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вечная классика

Если вы решили отдать предпочтение классическому стилю, учтите, что вам придется соблюдать все правила и традиции. В этом случае вам не обойтись без колец для салфеток, менажницы, блюд для пирогов на высоких ножках и многого другого. Традиционно трапеза в стиле 19 века требует большого количества аксессуаров, и каждый из них связан с определенным ритуалом. Идеально, если в вашем сервизе из тонкого фарфора с классическим орнаментом сразу присутствуют и ложка для соуса, и нож для масла. Но обычно небольшие предметы приходится подбирать отдельно, поэтому необходимо следить, чтобы они не выбивались из общего стиля.

@casadeperrinЕсли вы предпочитаете сдержанную классику с золотыми вензелями, все остальные предметы должны быть выдержаны в том же духе. Если вам больше подходят роскошные сервизы с античными сценами – подбирайте столь же живописные аксессуары. Не забудьте, что и чайный сервиз для подачи десерта после ужина должен гармонировать с основным. Салат удобно подавать в салатнице на высокой ножке или сразу в небольших креманках для салата. Соусник с соусной ложкой и масленка с ножом для масла должны всегда присутствовать на столе. Фужеры для шампанского стоит подбирать к тарелкам для основного блюда, а кольца для салфеток могут совпадать по цветовой гамме с мелкой посудой или со столовыми приборами. Приборы для десерта могут отличаться от основных приборов, например, могут быть сделанными не из металла, а из фарфора или иметь вставки из других материалов. Подача блюд зависит от вашего вкуса. В России всегда была принята последовательность: холодные закуски, горячие закуски, первое блюдо, горячее, десерты. Но, например, французская классическая традиция предписывает ставить на стол все сразу, кроме десертов, и разделять ужин всего на две части.

Стиль большого города

В городских квартирах прекрасно смотрится минимализм. Однотонная посуда, экологичные емкости из бамбука, глиняные стаканы и аксессуары, выполненные в современном дизайне. Урбанистический стиль хорош тем, что можно нарушать любые правила, оправдывая нарушение традиций экологичностью и комфортом. Вместо ведерка для вина можно использовать холодный рукав, не обязательны к подаче масленки и соусники. Основное требование к посуде – функциональность, сдержанный стиль и удобство.

@lookslikewhiteДля ужина в современном стиле лучше выбрать однотонный сервиз, прозрачные бокалы для вина и классические хайболы для виски. В случае с последним лучше всего подавать напиток с камнями для виски, чтобы охлаждать, не разбавляя. Приборы должны выглядеть так же современно, как и основной сервиз, и сочетаться по цветовой гамме. Классические вилки и ножи с вензелями и вычурными формами будут смотреться нелепо. И, конечно, совершенно не возбраняется комбинировать европейский минимализм с восточным и подавать однотонные пиалы или глиняные чашки для чая и кофе.

Свободный художник

Для того чтобы создать арт-атмосферу и устроить богемный прием, совершенно не обязательно развешивать по стенам шедевры с аукциона Sotheby’s. Выберите стиль, в котором вам хотелось бы сервировать стол: это может быть современное искусство, кубизм или импрессионизм. Вам понадобятся приборы и посуда необычных форм, вписывающиеся в концепцию вечеринки.

@elephantceramicsАсимметричные металлические салатницы, яркие геометричные блюда, приборы с ручками в виде различных предметов, необычные соусницы и дизайнерские бокалы с фигурками на ножках. Главное, чтобы каждый предмет нес индивидуальный месседж и обращал на себя внимание необычной формой. При такой подаче акцент будет смещен с гастрономии на эстетику, и ваши гости не скоро забудут эту вечеринку.