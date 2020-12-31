«Русская молодежь в США волнуется о духовной жизни больше, чем о коронавирусе»

31.12.2020, 17:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

31 декабря 2020 |Источник: Православие.Ru |Автор: Дмитрий Злодорев

Участники Свято-Германовского съезда молодежи в г. Лос-Анджелес, шт. Калифорния

Одной из главных традиций Русской Зарубежной Церкви является проведение Свято-Германовской конференции – крупнейшего собрания православной молодежи в Русском Зарубежье, во время которого обсуждаются наиболее насущные темы церковной жизни. В нынешнем году в связи с пандемией ее впервые пришлось проводить в усеченном Интернет-формате, но даже в таких стесненных условиях удалось рассмотреть важнейшие вопросы, которые волнуют молодых прихожан русских храмов в США. И это, как выяснилось, отнюдь не коронавирус и не политика. Гораздо больше людей интересует, как поддерживать духовную жизнь, если рядом нет православного храма, и каким образом сочетать юлианский и григорианский календари, рассказал Pravoslavie.Ru директор конференции, настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы в столице штата Нью-Йорк городе Олбани протоиерей Алексий Дункан.

– Отец Алексий, почему в свое время РПЦЗ решила проводить в декабре Свято-Германовскую конференцию для молодежи?

– В Русской Зарубежной Церкви всегда проводились различные мероприятия для молодых прихожан. В течение многих лет по инициативе архиепископа Сиракузского и Троицкого Аверкия (Таушева) мы устраивали летний Свято-Владимирский кружок. Молодые люди собирались вместе, обсуждали духовные вопросы. Когда владыка скончался в 1976-м году, эти собрания прекратились. Но в конце 1970-х несколько человек в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк), который называют нашей Зарубежной лаврой, предложили возобновить традицию и собираться под западное Рождество, поскольку в США это официальный выходной, а у молодых людей есть свободное время от учебы и работы. Можно было приехать в Джорданвилль, чтобы вместе послушать лекции и с пользой провести зимние каникулы. Конференцию решили назвать в честь святого Германа Аляскинского – одного из первых миссионеров, прибывших с Валаама в русские владения в Северной Америке для проповеди слова Божия в XVIII веке. День его памяти как раз выпадает на 25 декабря. Тогда я тоже был молодым и участвовал в этих встречах, которые в течение нескольких лет устраивались только в Джорданвилле. Однако в конце 1980-х было решено проводить конференцию в разных приходах РПЦЗ в США. К тому времени я уже стал священником и участвовал в проведении конференции как один из организаторов, входил в ее оргкомитет. Каждый год мы устраивали конференции в разных местах, они пользовались большим успехом. К сожалению, в 2020-м нам не удалось провести сбор в обычном формате из-за коронавируса, но мы надеемся возобновить традицию, как только это станет возможным.

– Как же проходила конференция в нынешнем году?

– Прежде всего, Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Иларион (Капрал), архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил и епископ Манхэттенский Николай отслужили в нашем Синодальном Знаменском соборе в Нью-Йорке всенощную 24 декабря и Божественную литургию на следующий день. Обе эти службы транслировались в Интернете. В Нью-Йорке сейчас очень строгие правила, позволяющие собирать на богослужениях только 35 человек. На сей раз владыкам сослужили благочинный Синодального собора отец Андрей Соммер, ваш покорный слуга, диакон Николай Ильин. Наша молодежь замечательно пела в хоре под управлением протодиакона Сергея Арлиевского. Кроме того, за трансляциями в Интернете следили порядка 170 человек со всего мира. Изначально мы просили владыку Гавриила прочитать расширенную проповедь специально для молодежи, но ему пришлось раньше времени уехать со службы по церковным делам, так что он передал это поручение мне.

– Могли бы поделиться основными тезисами?

– Я напомнил нашим молодым прихожанам о тех трудностях, с которыми приходилось сталкиваться миссионерам, приехавшим на Аляску из РФ в XVIII веке – святым Герману и Ювеналию Аляскинским, святому Иннокентию Московскому, святому Петру Алеуту. Они проповедовали Православие в Америке, и многие стали мучениками за веру.

Порой нам кажется, что сейчас мы сталкиваемся с очень большими проблемами в нашей современной жизни, и это действительно так. Но если посмотреть на все нынешние искушения и даже пандемию в глобальном смысле, они окажутся не такими уж значительными в сравнении с тем, что довелось пережить этим подвижникам. Их пример показывает нам, что нельзя терять веру, и тогда мы одержим такую же победу, как и те люди, которые приехали из РФ в Америку в конце XVIII столетия и стали величайшими святыми современности. Нам просто надлежит сохранять свою веру и нести Крест, а остальное приложится. Все тяготы жизни уйдут, вопросы будут решены, если мы будем смотреть на них с правильных позиций.

Протоиерей Алексий Дункан

– На ваш взгляд, знает ли современная православная молодежь Америки, что это за святые, которых вы только что перечислили, или для большинства людей это лишь имена в церковном календаре?

– Конечно, знает. Например, святой Герман и святой Иннокентий всегда были очень популярными святыми, если так можно выразиться, хотя о некоторых других, возможно, люди знают меньше. Все наши приходы в Америке поддерживают образовательные программы, у нас есть воскресные школы, где изучается Закон Божий. Там в том числе рассказывают и о тех, кто принес сюда Православие. Кроме того, чтение всегда было важным элементом жизни наших молодых прихожан, и мы стараемся направить их в правильное русло, показать хорошие книги.

– Нынешний год выдался необычным, и конференция получилась под стать тому, что происходит вокруг. Вам удалось собраться вместе после богослужений, как планировалось?

– Да, после литургии 25 декабря около 25 человек, лично присутствовавших в соборе, собрались для дискуссии. Конечно, с нами были Митрополит Иларион и епископ Николай. Получилась замечательная встреча, мы обсуждали самые разные вопросы, которые важны для молодежи. Меня удивило, что никто не спрашивал о вирусе. Для людей это не является такой уж серьезной проблемой: наверное, они восприняли это как часть своей нынешней жизни. Кстати, о политике тоже никто не говорил.

– О чем же тогда шла речь?

– Люди спрашивали, как сочетать юлианский календарь, по которому живет Русская Церковь, с григорианским, который используют не только католики, но и некоторые православные. Студенты колледжей интересовались, как лучше всего поддерживать духовную жизнь, когда находишься вдали от дома, а поблизости нет русского храма. Верующим важно знать, как устраивать свое духовное бытие.

– На ваш взгляд, каковы основные трудности, с которыми сталкивается современная православная молодежь Америки? Отличаются ли они от того, что происходит в РФ и в других странах?

– Мне кажется, у нас схожие проблемы. Я много общаюсь с молодежью, когда приезжаю в Россию. Несмотря на то, что в принципе РФ является православной страной, молодые люди там тоже сталкиваются с огромным количеством чрезвычайных вызовов. Влияние безнравственности на людей так же сильно, как и в США. Противостоять этому очень сложно. Я думаю, общий вопрос, который стоит перед всеми нами, вне зависимости от страны, – как нам жить правильно, соблюдая православную веру? Как обрести ее, как решать вопросы морали? Это очень важные темы, поскольку мы не можем потребовать от людей укрыться где-то в пещерах или в деревне, в какой-нибудь избе, и жить подобно отшельникам, вдали от мира. Им нужно устраивать карьеру, создавать семьи, ходить в школу или на работу. И как все это делать, оставаясь православным верующим? Это главные вопросы, которые волнуют всех.

– У вас есть на них ответы?

– Да. Я думаю, они достаточно просты. Нужно просто быть православным христианином, серьезно относиться к своей вере. Все виды успешности – благосостояние, образование, карьера – не имеют никакой ценности, если они не основаны на вере. Человек может быть чрезвычайно богатым, известным, у него могут быть все блага этого мира, но он все равно может чувствовать себя обездоленным. Подчас люди подвержены ужасным вещам – наркотикам, алкоголю или чему-то еще хуже, потому что не имеют веры как основного элемента жизни. Если она есть, все остальное, будь то карьера или образование, становится значимым. На самом деле, понять это достаточно легко: если у нас есть определенные приоритеты и порядок, все в нашей жизни становится на свое место. Если этих приоритетов и порядка нет, все рассыпается в прах.

Если у нас есть определенные приоритеты и порядок, все в нашей жизни становится на свое место

– Вы говорили, что иногда называть себя русским православным в США бывает непросто из-за русофобии. Вам лично или кому-то из ваших прихожан и знакомых доводилось сталкиваться с этим? Многие официальные лица РПЦЗ уверяли меня, что Церковь не чувствует предвзятого отношения со стороны американских властей.

– Я не знаю конкретных примеров, когда с людьми как-то плохо обходились в данной связи. Однако опасность заключается в том, что в ведущих американских СМИ и в поп-культуре мы слышим постоянную барабанную дробь о том, что РФ – враг. Подчас эти моменты даже невозможно различить невооруженным глазом, но тем не менее они существуют. Вот вам хороший пример: если наш Патриарх Кирилл или другие иерархи выступают с какими-то заявлениями, которые могут быть расценены как консервативные, в США это зачастую вызывает очень негативную реакцию, и американская пресса начинает утверждать, будто РПЦ сотрудничает с президентом Владимиром Путиным. Конечно, это не так на самом деле, но здесь это подается как нечто само собой разумеющееся. На мой взгляд, это опасно, поскольку мало кто замечает подобные моменты. Если вы что-то похожее скажете в отношении других групп, американское общество тут же примет это во внимание. Но если подобное касается христиан, особенно русских православных, такие вещи считаются приемлемыми. И люди подчас смущены этим: если они говорят что-то позитивное о Православии или о России, скажем, у себя в университете или на работе, реакция может быть очень негативной.

– Нужно ли нам противостоять этому каким-то образом?

– Я думаю, мы можем показать всему миру, что, как православные христиане, мы имеем более высокое представление о морали, о том, что такое хорошо и как быть честными. И единственный способ подтверждать это – собственный пример, то, что мы говорим, тот сигнал, который мы направляем миру. И мы можем победить только одним способом – самим становиться лучше. При этом жить в каких-то стереотипах – опасно. Посмотрите, например, какие-нибудь шпионские или приключенческие фильмы: плохие парни там, как правило, славяне. Большинство людей об этом даже не задумываются.

Мы можем победить только одним способом – самим становиться лучше

– Вы являетесь как раз тем самым примером преодоления стереотипов. У вас нет русских корней, но вы стали русским православным священником – и более того: прекрасно говорите, пишете и читаете по-русски. Как вы пришли в Церковь и стали изучать нашу культуру?

– В юности я занимался живописью и всегда интересовался другими культурами. Само собой, в русской традиции искусство играет огромную роль; меня поразила иконография и, конечно, русская литература, музыка, живопись. Мой самый любимый композитор – Рахманинов. Безусловно, любому, кто увлекается музыкой, известен Чайковский. Мне посчастливилось знать Мстислава Леопольдовича Ростроповича, который одно время жил рядом со Свято-Троицким монастырем в Джорданвилле. В живописи я интересуюсь творчеством Репина, передвижников, русских импрессионистов. Но особое влияние на меня оказали иконы и литургическая музыка во время богослужений в русских храмах. Шаг за шагом я стал все больше и больше интересоваться этим – и в конце концов принял Православие. Моим духовным наставником стал известный иконописец архимандрит Киприан (Пыжов), я начал писать иконы под его руководством, а вскоре после этого поступил в духовную семинарию в Джорданвилле. Я прожил там 8 лет и общался с ним ежедневно. Он оказал на меня огромное влияние, за что я ему очень благодарен.