 

Компания Apple разрабатывает новый 64-ядерный ARM-процессор

31.12.2020, 17:48, Новости дня
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Как сообщает авторитетный инсайдерский источник, специалисты компании Apple трудятся над разработкой нового ARM-процессора для персональных компьютеров, который будет содержать 64 вычислительных ядра.

Технические подробности новой версии платформы Silicon пока не разглашаются. Однако большое количество ядер само по себе свидетельствует о том, что это будет сенсация на рынке.

Напомним, что не так давно Apple представил процессор Silicon M, который содержал «всего» 8 ядер. Правда, компания сразу заявила, что он будет устанавливаться на младшие модели MacBook. Особенностью процессора стала инновационная технология изготовления по стандарту 5 нм. Также известно, что специалисты «яблочной» компании заняты разработкой 32-ядерного чипа.



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