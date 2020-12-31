В Роскомнадзоре рассказали о высокой популярности YouTube среди россиян

31.12.2020, 17:48, Новости дня

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Как сообщили в Роскомнадзоре, РФ входит в число пяти стран, которые меньше других зависимы от глобальных интернет-сетей. Тем не менее, YouTube пользуется огромной популярностью.

По данным статистики, 57% граждан РФ периодически заходят на страницы данного сервиса. Причина в том, что в стране до сих пор не разработан собственный достойный аналог, считают чиновники.

Отметим, что РФ также заняла второе место среди наименее зависимых от глобальных онлайн-продуктов стран по доле интернет-пользователей в общей массе населения. Для получения места в данном рейтинге, нужно, чтобы этот показатель был не менее 75%. Только 30% активных юзеров в РФ игнорируют YouTube, отмечают в Роскомнадзоре.