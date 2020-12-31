 

Супруг Анастасии Заворотнюк объяснил происхождение синяков под глазами

31.12.2020, 17:38, Разное
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В Сети появилось фото супруга Анастасии Заворотнюк, на котором у него под глазами видны синяки. Петр Чернышев объяснил их происхождение, рассказав о сложностях подготовки к новому ледовому шоу.
Кадры с фигуристом опубликовала в Instagram его партнерша по катку Татьяна Навка. Вместе с Чернышевым она исполняет главную роль в ледовых шоу «Спящая красавица» и «Руслан и Людмила». На фотографиях муж знаменитой «няни» выглядит очень уставшим, а под глазами у него заметны синие круги. Это вызвало множество вопросов у поклонников российских спортсменов.

Все вопросы относительно внешнего вида на фото объяснил сам фигурист. Чемпион США и триумфатор чемпионата Четырех континентов утверждает, что плохо выглядит из-за постоянных недосыпаний и изнурительных тренировок. Ведь до премьеры ледового шоу осталось всего несколько дней, поэтому вместе с партнершей Татьяной Навкой они буквально сутками напролет находятся на тренировках и репетициях. Пара оттачивает каждый из элементов программы, из-за чего времени на сон остается крайне мало.

Муж Анастасии Заворотнюк признался, что уходящий год выдался трудным, сложная программа ледовых представлений привела к тому, что работать приходится круглые сутки, проводя репетиции даже ночью. Следует отметить, что Петр Чернышев давно не появлялся на публичных мероприятиях, из-за чего ряд СМИ предположили, что он зарабатывает деньги на лечение супруги за границей. Участие в шоу Татьяны Навки также вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков ее страницы, многие из которых возмутились проведению развлекательной программы во время карантина, когда для других спортсменов и артистов подобные мероприятия запрещены. Стоит отметить, что на выложенном в интернет видео подготовки к спектаклю видны защитные маски на маленьких зрителях.



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