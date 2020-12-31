На полках магазинов появилась «антиковидная» водка

31.12.2020, 17:31, Разное

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Приятный новогодний сюрприз россиянам с положительным отношением к спиртным напиткам сделал Центр им. Н. Ф. Гамалеи.

Учёным удалось решить две наиболее актуальные проблемы России – вакцинирования от COVID-19 и желания отметить Новый год с алкоголем.

В конце ноября ведущие специалисты Центра встретились с представителями ликёро-водочного завода «Кристалл», известного марками «Путинка», «Stolichnaya кристалл». Учёные и бизнесмены достигли договорённости о создании на базе предприятия вакцинированной водки. В итоге после месяца работы было вычислено необходимое количество вакцины «Спутник V», которое разбавляется в сорокаградусном напитке и позволяет произвести вакцинирование без инъекции. Для этого необходимо выпить стакан водки.

Директор НИЦ Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург оптимистично смотрит на новый продукт. По словам профессора, такой шаг позволит привлечь к бесплатной вакцинации более широкий круг россиян и укрепит их веру в эффективность отечественного препарата.

– Понимаю негодование многих россиян, как это не пить 42 дня, когда в стране столько праздников: и Новый год, и Рождество, и 23 февраля, а многие и профессиональные праздники отмечают. Хотя мы настаивали не на том, что вакцина опасна, а, что могут не сработать антитела. В любом случае у водочной вакцины есть ряд преимуществ. Она удобна в транспортировке, её легче производить, отечественные ликёро-водочные заводы обладают достаточными мощностями, ну и потребителя не нужно особенно убеждать выпить, – заключил Гинцбург.

Первые 200 тысяч литров вакцинированной водки, получившей имя «Спутник Кристалл», уже поступили на прилавки или поступят в ближайшие дни. В будущем учёные рассматривают возможность проведения подобных методов вакцинации и от других болезней. Гинцбург заверил, что, несмотря на то, что за алкоголь придётся платить, компонент, следовательно и сама вакцина, останется бесплатной. Её можно приобрести по цене спиртного напитка.