Нам «Федор» не нужен, нам «Нату» давай!

31.12.2020, 17:30, Эксклюзив

Теги: Бизнес, Бюджет, Выборы, Сарказм, Туризм

Ярославское УФССП выставило на торги пассажирский теплоход «Федор Абрамов» за 1,2 млн рублей. Рыбинский МАУ «ТИЦ» категорически отказался от его приобретения.

Напомним, ранее «Туристко-информационный цирк» планировал, но так и не смог купить за 7 млн рублей пассажирское судно «Ната» 1962 года постройки.

– Вы что, совсем ох….ли?! – возмутился директор «ТИЦ». – У этого парохода дурная слава – на нем снимали российский блокбастер «День выборов». И помните, чем там все кончилось? Выборы выиграл не тот кандидат и не там, где нужно! А у нас выборы мэра в следующем году.

Кроме того, по словам предпринимателя, вошедшего в ТОП-5 персон Рыбинска, мэрии нужен теплоход с сауной и кальянной, а у «Федора» этого ничего нет – он предназначен исключительно для перевозки туристов и пассажиров.

– Да и сами знаете, что за фамилия такая «Абрамов», – добавил директор муниципального учреждения. – Рыбинский НОД нас не поймет и на выборах мэра не поддержит.

Высокопоставленный источник в мэрии Рыбинска пояснил ryb.ru. что помимо вышеназванных причин, есть и другие. Так, в бюджете на покупку теплохода заложены 11 млн рублей, а не 1,2, а их надо эффективно освоить. При этом, покупка судна у частника всегда более выгодна, чем покупка у государственной службы.

– Ну вы же все понимаете, деньги нужны не только на теплоход, но и на выборы, – отметил чиновник.

Пассажирское судно «Ната» (ОМ-161) построено в 1962 году и после переоборудования (сауна, кальянная, VIP-зона) рассчитано на перевозку до 50 пассажиров.

Пассажирский теплоход «Федор Абрамов» построен по проекту 305 на судоверфи Ganz Danubius (судостроительный завод «Обуда») в Будапеште (Венгрия) также в 1962 году.

Коммерческая загрузка теплохода – 126 человек. Максимальная – 190 человек.

После постройки теплоход получил название «Неман», поступил в Северное речное пароходство, где зимовал и обслуживался на Лимендском судоремонтном заводе в Котласе. Вместе с ним в пароходство поступили однотипные суда «Индигирка», «Олекма» и «Пинега».

В мае 1990 года теплоход «Неман» был переименован в «Федор Абрамов» — в честь советского писателя Федора Александровича Абрамова (1920-1983).

С момента поступления в пароходство и до 1995 года теплоход работал на транспортной пассажирской линии Котлас — Архангельск, совершая рейсы по Северной Двине. В 1996 году судно в работу не вышло и простояло на приколе до лета 2008 года, когда было куплено частным лицом и перегнано в Москву, куда теплоход прибыл 25 июля.

Осенью 2008 года «Федор Абрамов» совершил несколько круизов с отправлением из Москвы, работая под брендом «Водафлот». Примечательно, что официально юридическое лицо с этим названием было зарегистрировано лишь в ноябре 2009 года.

На навигацию 2009 года владельцами судна было принято решение о сдаче его в аренду в Самару, где реализацией путевок на нем должна была заниматься компания «Астравел». Перед началом сезона ее директор попросил учредителя «Водафлота» Руслана Ибрагимова о возможности работы «Астравела» в Самаре под брендом «Водафлота», на что было получено разрешение.

Сезон 2009 года для «Абрамова» в Самаре оказался не лучшим, поэтому на 2010 год «Водафлот» сдал его в аренду СК «Дюна» для работы на рейсах из Ярославля. В отличии от Самары работа теплохода там была более успешной, но опять же убыточной.

В 2011 году «Федора Абрамова» направили работать в Казань — от компании «Круиз-Трэвел Казань». Совершив два рейса в июне 2011 года, судно вернулось в Ярославль и в работу в тот год больше не выходило. Следующий, 2012-й год, судно вновь было на приколе, а в 2013-м совершило несколько рейсов с отправлением из Ярославля от компании «Русский Альянс».

С 2014 года в работу теплоход больше не выходил. По состоянию на сентябрь 2018 года теплоход находится на отстое в Ярославле.

«Федор Абрамов», принадлежащий должнику, был арестован несколько месяцев назад. Компания-судовладелец длительное время не исполняла обязательства по заключенному договору — не платила за стоянку судна в затоне. Взыскивать задолженность за оказанные услуг по отстою судна пришлось через суд, который вынес решение об обращении взыскания на предмет залога — пассажирский теплоход.

В рамках исполнительного производства было установлено местонахождение залогового имущества, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов. Судебный пристав выехал в затон речного порта гор. Ярославля и в присутствии понятых составил акт описи и ареста имущества.

Суд определил способ реализации заложенного имущества путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость теплохода в размере 1,2 млн рублей.

В настоящее время теплоход «Федор Абрамов» передан на торги.