 

Члены правительства Гвинеи привились «Спутником V»

31.12.2020, 17:14, Новости дня
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В Гвинее группа высших должностных лиц привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщило Associated Press.

Накануне прививку сделал ответственный по делам президентской администрации, министр национальной обороны Гвинеи Мохамед Диане. В эфире гвинейского национального телевидения показали, как прививку делают главе минобороны страны, передает ТАСС.

«Эта новая вакцина [«Спутник V»] является сильным сигналом, который отражает волю президента нашей страны, чтобы все граждане Гвинеи были здоровы и преодолели пандемию», – сообщил после вакцинации министр местной администрации и децентрализации Бурема Конде.

От COVID российским препаратом вакцинировались также специальный советник президента, министр промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель однопалатного парламента Гвинеи – Национальной ассамблеи – Амаду Дамаро Камара. «Следует поздравить гвинейский народ с тем, что в условиях, когда вакцина для многих стран остается недоступной, Гвинея смогла ее получить», – подчеркнул Дамаро Камара.

Гвинея стала первой страной в Африке южнее Сахары, где началось использование вакцины «Спутник V».  Всего в Гвинее выявлено 13 тыс. 688 заболевших новым коронавирусом, 80 человек скончались.

Ранее представитель Национального агентства санитарной безопасности Гвинее Сори Кейра заявил, что испытание проводится на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин.



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