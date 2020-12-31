В Приднестровье оценили шансы нового президента Молдавии на успешный визит в Россию

31.12.2020, 17:14, Новости дня

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Если Санду готовит какие-то уловки по Приднестровью, то все ее шаги уже давно просчитаны в Кремле, сообщил в интервью газете ВЗГЛЯД приднестровский политолог Андрей Сафронов. Ранее новый лидер Молдавии Майя Санду сообщила о желании посетить Москву.

«Визит Санду, возможно, и состоится, но вряд ли она сможет найти общий язык с Москвой относительно Приднестровья или внешнеполитического курса Молдавии в целом, если этот курс будет ориентирован только на Запад. Или же она может использовать наработку, которая уже давным-давно озвучивается самыми разными кишиневскими политиками – вести себя умеренно с Россией, но лишь на время переподчинения себе Приднестровья. А когда эта задача будет решена, во что я лично не верю, тогда сразу же будет взят однозначный «галоп» на маршруте ухода в сторону Бухареста и Евросоюза в целом», – подчеркнул президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафронов. Впрочем, по его мнению, такой сценарий давно просчитали в Кремле и на такую уловку Кишинева там не поддадутся.

Ранее в четверг Санду заявила, что готова приехать на переговоры в Москву. По ее словам, у РФ и Молдавии «есть темы», остающиеся «в постоянной повестке», в частности, вопросы «торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта». Санду заверила, что «открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений». Санду, однако, сообщила, что сперва посетит в январе с официальным визитом Киев, а затем Брюссель. Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил Санду с наступающим Новым годом, добавив, что развивать дружественные отношения в интересах двух стран.

В четверг новый лидер Молдавии выбрала фигуру нового главы правительства. «Сегодня я подписала указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя», – сообщила Санду.

52-летний Чокой возглавлял молдавское дипломатическое ведомство и считается человеком из команды экс-президента Игоря Додона (был его советником). Правда, образование Чокой получил на Западе. Он окончил факультет международных отношений в Национальной школе политических и административных знаний в Бухаресте. Позже четыре года учился в Дипломатической академии МИДа Германии.

Согласно молдавскому законодательству, президент обязана выбрать врио премьера из числа министров действующего правительства, поэтому Санду в любом случае должна была остановить свой выбор на ком-то из команды Додона. Окончательное решение об утверждении премьера примет парламент.

Назначение Чокоя состоялось спустя всего несколько часов после пресс-конференции премьер-министра Иона Кику и еще трех членов его кабинета, заявивших о своей отставке. В отличие от своих коллег, Чокой публично не отказывался от работы с Санду, поэтому эксперты не исключают, что он удержится у власти и при новом президенте.

Сафронов не исключает, что назначение Аурела Чокоя – не формальность, а компромисс, и этот политик сумеет остаться в команде Санду.

«Президент Молдавии еще не объявила свою внешнеполитическую концепцию, за исключением ее обещания стать президентом европейской интеграции. Что касается господина Чокоя, то его нельзя назвать «ястребом», это человек достаточно умеренных взглядов. Тот факт, что Санду выбрала именно его из всей уходящей команды, дает основания надеяться, что его наработки будут приняты во внимание. В противном случае нет никакой логики в его приглашении возглавить кабинет министров», – считает Сафронов.