 

Виктор Дробыш озвучил необычные планы на встречу Нового года

31.12.2020, 17:10, Разное
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На вопрос о том, где и с кем Виктор Дробыш планирует встречать Новый год продюсер рассказал, что намерен отметить праздник со своими детьми в арабской пустыне. “Где нет людей”, – цитирует Дробыша РИА ФАН. Впрочем, журналисты отмечают, что продюсер сильно спешил, разговаривая с корреспондентом, поэтому нельзя с уверенностью сказать, насколько он был серьезен при ответе.



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