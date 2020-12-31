В Подмосковье мужчина расстрелял сына во время ссоры

31.12.2020, 17:10, Разное

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Вечером 30 декабря в городскую больницу подмосковной Балашихи был доставлен 38-летний мужчина с множественными не проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и брюшной полости, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшего из травматического пистолета в ходе ссоры расстрелял собственный отец.