Первые страны встретили 2021 год

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31.12.2020, 17:08, Новости дня
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Жители островных государств в южной части Тихого океана – Самоа, Кирибати и Тонга – первыми в мире встретили 2021 год. Об этом пишет BNO News.

“Самоа и некоторые части Кирибати находятся в самом дальнем часовом поясе в мире, который на 14 часов опережает всемирное координированное время. Это означает, что, когда на Самоа и Кирибати наступила пятница, в таких местах, как Американское Самоа, была еще среда”, – отмечает издание.

В Новой Зеландии по случаю праздника устроили шоу с использованием 500 кг фейерверков, сообщил Euronews. Телеканал отметил, что в стране празднования пройдут традиционно, потому что в Новой Зеландии нет подтвержденных случаев COVID-19. Правительство ввело строгую политику карантина для тех, кто въезжает в страну, чтобы избежать проникновения коронавируса.

ВИДЕО
Видео: Еuronews (in English) / YoyTube

В Австралии празднование Нового года прошло без массовых мероприятий. В Сиднее устроили традиционный фейерверк над городской гаванью. Обычно наблюдать за ним приходит миллион человек. В этом году жители Сиднея наблюдали световое шоу по телевизору.

Следующими Новый год встретят жители Южной Кореи, пишет Mentalfloss.

Через 25 часов после празднования Самоа в 5.00 по восточному стандартному времени Новый год наступит в Американском Самоа. Остров Бейкер станет последним местом на Земле, где наступит 2021 год, отмечает издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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