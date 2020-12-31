 

Джонсон подписал торговое соглашение по Brexit

31.12.2020, 17:08, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашением об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit, сообщает британский канал Sky News.

Свою подпись британский премьер поставил после того, как документ поддержала Палата общин 521 голосом “за” (против – 73). После этого документ утвердила Палата лордов.

Также спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл сообщил депутатам, что акт был затем одобрен королевой Елизаветой II.

Соглашение станет действительным с 1 января 2021 года

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit 24 декабря. Документ касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Главный итог этих договоренностей в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

Послы стран – членов ЕС одобрили соглашение 28 декабря

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имеют доступ к общему рынку Евросоюза, заканчивается 31 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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