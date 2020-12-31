Решетилова: Гранаты, подложенные маме Шабунина, – спойлер 2021 года. Анонс, что нам будут закрывать рты всеми способами

31.12.2020, 17:08, Новости дня

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Подложенные гранаты маме Виталия Шабунина – это такой спойлер 2021 года. Анонс того, что нам будут закрывать рты всеми возможными способами.

Что время, когда учитывали мнение международного сообщества, акций протеста, резонансы в Fаcebook, прошло. Что растоптано правосудие и безнаказанность в делах активистов окончательно сделали свое дело – позволили совершать насилие и дальше.

Что медийные кампании с “соросятами”, с “хунтятами”, “грантоедами” достигли своей цели – большая часть общества считает, что так им и надо. Многие мне так и пишут: а с чего вы решили, что активисты неприкосновенны? Ну да, пусть их бьют и убивают, этих проклятых активистов, поливают дерьмом с телеэкранов и целыми ботофермами. Потому что достали своей активностью, мешают нашим солнечным лидерам и олигархам наводить порядок в стране.

К большому несчастью, все эти недальновидные люди, которыми так легко манипулируют олигархические СМИ, не понимают, что после того, как окончательно расправятся с активистами, придут за каждым из них. А защитить их уже будет некому.

Многие СМИ просили меня написать итоги года. Вот вам мой итог. Правосудие мы потеряли задолго до 2020 года. Грань дозволенного переступили в 2018-м, когда была осуществлена серия нападений на активистов и облита кислотой Катя Гандзюк.

В 2020-м мы, как страна, потеряли здравый смысл и инстинкт самосохранения.

Окончательно была стерта граница нормы. Мы открыли “ящик Пандоры” имени Татарова. Показали власти, насколько мы слабы и разобщены. И тем самым дали карт-бланш добивать нас по одному.

А еще 2020-й – это год полного интеллектуального локдауна (с). Причем как власти, так и оппозиции, так и части общественности. “Как будто люди с ума посходили” (с). С этого умственного дна надо как-то выбираться. Пусть это будет нашей общей сверхзадачей на следующий год.

Искренне желаю всем нам солидарности в новом году. Не той, которую практикует партия одного президента, а настоящей. С пониманием, что демократия невозможна без сильного гражданского общества. Что гражданское общество – это те активные граждане, которые делают свою работу независимо от политик партий, персоналий во власти, а следовательно, не пользуются популярностью в одном из политических лагерей. Но тем большая их ценность для нас с вами, тех, кто хочет движения вперед.

Движение вперед – это перестать жить выборами 2019 года. Перестать жить в парадигме “По vs Зе”. А думать о том, что нас ждет завтра.

И помнить, что бы нас ни ждало в туманном завтра, мы все сможем вместе. Поддерживая тех, кто еще имеет силы тянуть. Иногда подхватывая инициативу. Критикуя, споря, дискутируя, но никогда не добивая своих же.

Будьте умными в новом году. Читайте книги. И меньше Facebook.

Мы победим.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора