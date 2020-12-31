Apple запатентовал клавиатуру с мини-дисплеями на каждой клавише

31.12.2020, 16:56, Новости дня

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Компания Apple запатентовала клавиатуру с уникальной конструкции. Обозначения на ее клавишах не нанесены краской, как во всех обычных аналогах. Зато каждая кнопка представляет собой миниатюрный дисплей, на котором появляется изображение соответствующего символа и, конечно же, при смене раскладки, оно также меняется.

Эксперты теряются в догадках: в чем смысл такого усложнения одного из самых простых компонентов для персонального компьютера или ноутбука? Впрочем, есть мнение, что клавиатуру можно будет использовать как отдельный гаджет без подключения к другому электронному устройству. Для этого в ней предусмотрен еще один небольшой OLED-экран.

Надеемся вскоре получить и официальные пояснения от разработчика. Правда, случится это не ранее, чем компания устроит полноценную презентацию.