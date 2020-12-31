 

Компания LG готовит презентацию первых телевизоров QNED Mini LED

31.12.2020, 16:56, Новости дня
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Представители компании LG Electronics объявили, что вскоре официально представят новое семейство телевизоров QNED Mini LED. Презентация намечена в рамках выставки CES 2021.

Как поясняет разработчик, для создания данных устройств использована технология NanoCell. Цвета на экране создаются при помощи нано-частиц, что позволяет получить самое чистое изображение в спектре RGB.

При этом в телевизоре используется подсветка Mini LED. С нем можно разделять экран на зоны и затемнять избранные участки, говорят специалисты. О качестве может сказать даже один единственный показатель: контрастность здесь может достичь 1 000 000 : 1. Производитель планирует выпустить сразу целую серию таких устройств, заверяют в LG.



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