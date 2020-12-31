Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России на фоне коронавируса

31.12.2020, 16:46, Разное

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Пандемия коронавируса вынудила практически всю планету изменить существующие ранее правила во многих сферах. Инфекционист Ирина Шестакова назвала условия возвращения в РФ к привычной жизни.

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций заверила, что при определенных обстоятельствах РФ может вернутся к прежнему порядку. Однако для этого необходимо будет обеспечить уже к осени 2021 года вакцинацию порядка половины населения страны. Охват 50% россиян поможет существенно уменьшить численность новых случаев Covid-19. Кроме того, это позволит сократить нагрузку на здравоохранение, освободив большое количество койкомест. Такой расклад даст возможность вскоре войти в привычный режим.

Стоит отметить, что российские исследователи уже разработали две вакцины, обе они уже прошли проверки и регистрацию в Минздраве РФ. При этом «Спутник V», созданный НИЦЭМ имени Гамалеи, стал первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Вторая вакцина от COVID-19, произведенная центром Роспотребнадзора «Вектор», «ЭпиВакКорона» также уже поставляется в регионы Российской Федерации.

Прививочная кампания уже началась и от успеха ее проведения зависит то, как быстро жизнь сможет вернуться в прежнее русло. При этом стоит отметить, что отечественные разработки будут использованы не только в стране, но и для вакцинации за рубежом. В то время, как от применения «Спутник V» отказались власти Украины, ее успешно экспортируют в страны Латинской Америки и ряд других государств мира.