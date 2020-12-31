Джигурда рассказал о депрессивном состоянии пребывающего в колонии Ефремова

31.12.2020, 16:46, Разное

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Российский певец Никита Джигурда узнал о том, что его осужденный за смертельное ДТП друг Михаил Ефремов испытывает депрессию. Сейчас он находится в колонии, где ему приходится осваивать новую профессию — швейное дело.

Поскольку Михаил Ефремов пребывает в колонии о его состоянии удается узнать лишь от близких ему людей. Таковым является Никита Джигурда, старающийся помочь другу. В колонии у него нашлись свои информаторы, они рассказали ему, что осужденный актер живет в «спартанских условиях». Он ни с кем не общается и «весь в себе».

Пытаясь спастись от депрессии, Михаил Ефремов решил освоить швейное дело, но это ему не особо помогает. Никита Джигурда признался, что уже договорился с людьми, сидящими в одной колонии с актером, чтобы те помогли ему. Стоит отметить, что Ефремова приговорили к колонии на 7,5 лет.