Любовь и дети – Личное мнение
31.12.2020, 16:34,
Разное
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Есть только одна причина, по которой в наше время стоит рожать детей. Это — любовь.Нерастраченная ли нежность, желание ли увидеть в ребёнке черты любимого человека. Всё это — любовь.
Фото: Соцсети
Других весомых причин рожать детей лично я не вижу.
Оголтелое желание продолжить род возникает от отсутствия самореализации. Сам реализуйся, а не на потомков эту ответственность перекладывай, жопа ленивая!
Желание стакана воды в старости возникает от страха перед немощью, а он, в свою очередь, отступает перед деньгами. Обеспечь себе безбедную старость — и воду принесут горничные.
Есть ещё бабы, которые рожают, чтобы застолбить мужика. Как некастрированный кобель метит свою территорию мочой, так и малодушная липучка метит мужика ребёночком.
Сегодня — речь не о них. На фото выше — Саша и Вика Маковы с дочкой Алисой.
Они действительно хотели ребёнка, ждали свою кроху. Даже на снимках видно, что ими двигала только любовь. Тут всё и без слов понятно.
Увы, любви, пусть даже и очень сильной, для счастья оказалось недостаточно.
У Алисочки — серьёзные проблемы с сердцем.
Фото: Соцсети
Вика родила в 25 апреля, но уже на следующий день ей пришлось разлучиться с малюткой: девочку забрали в кардиоцентр, и из-за карантинных мер в связи с коронавирусом родителей к ней не пускали.
На пятый день Алисочку экстренно прооперировали: сузили лёгочную артерию и перевязали открытый артериальный проток.
Выписали её только 12 мая: в этот день папа увидел дочку в первый раз, а мама — во второй. Повторю: Алису забрали у мамы на следующий день после родов.
Пока пишу это всё, сама рыдаю.
Сейчас врачи считают, что пришло время делать 8-месячной малютке повторную операцию на сердце.
Наши доктора могут провести ей паллиативную коррекцию, которая требует пожизненного приёма сильнодействующих лекарств и имеет ряд постепенно нарастающих осложнений.
В Америке Алисе готовы провести кардинальную коррекцию, которая позволяет восстановить правильную анатомию сердца.
Девочка будет абсолютно здорова. Стоит это огромных денег: 350 тысяч долларов США.
Часть суммы уже собрана.
Я вот что подумала: меня читает очень много людей. Если навалимся под Новый год всем миром, вытащим малютку.
По-моему, это самый лучший подарок для своей же собственной души.
Тем, кто скажет: «Лечите в России», хочу задать вопрос:
А вы, столкнувшись — не приведи Господь — с такой бедой, как бы себя повели?
Отправили бы свою малютку на паллиативную коррекцию сердца посадив её пожизненно на тяжёлые препараты и приговорив к нарастающим осложнениям, или стучались бы во все двери, сбивая пальцы в кровь?
Я бы точно стучалась.
Тем же, кто думает, что совсем небольшая сумма перевода значения не имеет, а, значит, и дёргаться не стоит отвечу: ещё как имеет!
Если бы нас было мало, то да: была бы капля в море. Но нас — много, а, значит, все эти, по отдельности, небольшие суммы могут сложиться в целую жизнь.
Полноценную, здоровую жизнь этой малышки:
Фото: Соцсети
Ну, чудо же, а не девочка!
Давайте помогать. Давайте вместе спасать детей. Кроме нас — больше некому.
Источник: Лена Миро
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