С 1 января в России зарплаты мужчин будут официально выше, чем у женщин

31.12.2020, 16:31, Разное

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Государственная дума на последнем в 2020 году заседании приняла закон, официально позволяющий работодателям платить мужчинам больше, чем женщинам.

«Мы всего лишь узаконили сложившуюся в нашей стране практику – женщины не то чтобы работают хуже мужчин, но в целом их КПД ниже. Это мы не говорим об издержках на декретные отпуска, снижение работоспособности россиянок по биологическим причинам раз в месяц итд. Поэтому мы приняли решение с 1 января официально разрешить платить работникам женского пола на 30 процентов меньше», – отметил автор инициативы Евгений Фёдоров.

Решение депутатов вызвало резкую реакцию Европейского Союза и Соединённых Штатов. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала добиться введения новых санкций против России «если этот варварский средневековый закон» не будет отменён.