Космонавт рассказал о традициях встречи Нового года на МКС

31.12.2020, 16:22, Новости дня

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Ужин с черной икрой, соки из экзотических фруктов, елка на потолке и полное отсутствие шампанского – так принято встречать новый год на Международной космической станции, рассказал газете ВЗГЛЯД не раз бывавший на МКС действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Из-за того, что запуск корабля «Прогресс МС-16» перенесли, российские космонавты, находящиеся на МКС, в новогоднюю ночь не смогут получить подарки от семей и друзей. Несмотря на это, они поздравят своих зарубежных коллег с которыми намерены встретить 2021-й, но что же им приготовили – пока не рассказывают.

«На МКС принято праздновать Новый год точно так же, как и на Земле. То есть с каким-то торжественным ужином, одной компанией (россияне и зарубежные коллеги собираются все вместе). Как правило, на Рождество они зовут нас, российских членов экипажа, и празднуем мы его в американском сегменте, а на Новый год мы приглашаем всех коллег к нам, в российский», – говорит Борисенко.

Подарки все космонавты стараются готовить заранее, еще на Земле, продолжает эксперт. Это происходит в связи с тем, что с доставкой личных вещей на борт и обратно есть определенные сложности. То есть новогодние подарки должны быть легкими – это различные сувениры (значки, брелки, вымпелы, открытки и так далее).

«Безусловно, самым главным компонентом является новогоднее настроение и праздничный ужин. Набор продуктов на борту достаточно стандартный, повторяющийся раз в 16 суток, но тем не менее есть так называемые бонусные контейнеры с Земли, которыми можно разнообразить новогодний стол. Я знаю, что ребята в этом году будут отмечать Новый год, например, с бутербродами с черной икрой. Кстати, когда я встречал новый год на орбите, у нас тоже было небольшое количество черной икры, которой мы и украшали наш стол», – рассказывает собеседник.

Елка на станции ежегодно одна и та же, но она несколько отличается от земной, продолжает космонавт. Во-первых, она искусственная и достаточно маленького размера (не более 50 сантиметров). Во-вторых, ежегодно экипаж сам решает, где она будет установлена. Борисенко вспоминает, что когда он сам пребывал в Новый год на МКС, они решили разместить елку на условном потолке.

«С иностранными коллегами российские члены экипажа проводят очень много времени еще в процессе тренировок на Земле, хорошо друг с друга знают, и, как правило, даже знакомы семьями. То есть с коллегами устанавливаются очень тесные взаимоотношения, поэтому, естественно, и одни и вторые знакомимся с традициями и праздниками друг друга. Безусловно, все из них поддерживают их, поэтому зарубежные коллеги относятся к нашим традициям исключительно положительно», – отмечает летчик-космонавт.

Он подчеркивает, что, например, американцы считают главным праздником Рождество, но, тем не менее, с удовольствием поддерживают российскую традицию отмечать Новый год. При этом на МКС действует абсолютный запрет на спиртосодержащие вещества. Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев объяснил это тем, что пары алкоголя выводят из строя системы, которые обеспечивают очистку воздуха.

«Все-таки самое главное в Новый год не алкоголь, а праздничное настроение, которое приходит, когда вся команда собирается вместе. Вместо шампанского мы используем любимые напитки, которые у всех разные. Кто-то пьет фруктовые соки, кто-то чай или кофе, а кто-то лимонад без газа. Газированных напитков, кстати, нет на станции, потому что в условиях невесомости их невозможно пить – они превращаются в газожидкостную смесь, наподобие пены из огнетушителя», – делится Борисенко.

Иногда соки могут попадаться достаточно экзотических вкусов, которых нет в постоянном меню, подчеркивает космонавт. Он рассказывает, что во время его пребывания на станции им доставили обыкновенные маленькие соки в тетрапаке, но радости не было предела, поскольку все земное кажется крайне необычным на орбите.

Ранее член экипажа МКС Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции поздравил всех с наступающим Новым годом и записал видеоролик, в котором ответил на самые частые вопросы о том, как космонавты встречают этот праздник на станции.

2021 год уже на пороге.

В последнее время меня часто спрашивают — украшаем ли мы Международную космическую станцию, как и сколько раз будем встречать #НовыйГод, а также сколько дней будем отдыхать. На эти и другие вопросы я отвечаю в своем новогоднем видео.#НовыйГод2021 pic.twitter.com/iaskkRpSj2

— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) December 28, 2020