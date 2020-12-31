 

Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти»

31.12.2020, 16:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, сообщила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости».

Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина.

«Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она.

Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – сообщил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Стал известен владелец Maybach, из которого велась стрельба в центре Москвы

26.06 / У одессита во время обыска нашли 20 тыс. свидетельств о регистрации автомобилей

05.09 / Сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и ребенка нашли в лесу Вологодской области

23.11 / В Раде 27 депутатов болеют COVID-19

08.12 / Британия и ЕС достигли договоренности по статусу Северной Ирландии

02.07 / Ла Лига. “Бетис” на домашней арене уступил “Вильярреалу”

05.10 / Армения заявила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе

14.08 / Times – британским полицейским разрешили задерживать людей, подозреваемых в шпионаже

29.07 / Guardian – адвокаты финдиректора Huawei нашли в её деле следы «происков» ФБР

08.09 / Перед угрозой второй волны пандемии Евросоюз ищет способ избежать нового хаоса на границах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска