 

Молдавия продлила контракт с Газпромом

31.12.2020, 16:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Молдавия продлила действующий с Газпромом контракт на поставку газа до конца 2021 года, сообщило российско-молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз».

«Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова ПАО «Газпром» продлены на год. (…) Соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке», – передает сообщении компании ТАСС.

20 ноября президент Молдавии Майя Санду заявляла об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику. Она назвала «нечестным» долг Молдавии перед Газпромом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / В США восхитились советскими снайпершами

27.07 / В начале учебного года в российские школы направят медработников

24.10 / На нефтяном танкере под российским флагом в Азовском море произошел взрыв

29.09 / Помпео призвал Грецию и Турцию провести переговоры по вопросу о морских границах

01.12 / Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии

24.06 / Москалькова подтвердила обсуждение возвращения в Россию Ярошенко и Бута

07.08 / Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 15 человек

13.11 / Эксперт рассказал о причинах для обязательной перезагрузки смартфона

07.11 / Компания Microsoft признала наличие очередных проблем с Windows 10

15.12 / Рада утвердила смету расходов парламента на 2021 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска