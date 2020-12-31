Молдавия продлила контракт с Газпромом

31.12.2020, 16:22, Новости дня

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Молдавия продлила действующий с Газпромом контракт на поставку газа до конца 2021 года, сообщило российско-молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз».

«Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова ПАО «Газпром» продлены на год. (…) Соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке», – передает сообщении компании ТАСС.

20 ноября президент Молдавии Майя Санду заявляла об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику. Она назвала «нечестным» долг Молдавии перед Газпромом.