 

Пьяные мигранты устроили драку в московском метро

31.12.2020, 16:18, Разное
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На станции “Строгино” Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена группа приезжих из Киргизии устроила массовую драку, передает Пятый канал. Происходящее попало в объектив камеры наблюдения, установленной в вестибюле. Разнимать буянов пришлось сотрудникам полиции. Двух пьяных хулиганов задержали, остальным удалось скрыться. Их разыскивают.



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