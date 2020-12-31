 

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

31.12.2020, 16:18, Разное
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Благодаря своей протяженности с запада на восток Россия празднует Новый год не одномоментно. Один за другим часовыми поясами страна вступает в новый 2021 год. И пока жители Москвы еще спешат по своим делам, бегут с работы домой или режут салаты для вечернего застолья, в Петропавловске-Камчатском уже успели посмотреть новогоднее обращение Владимира Путина.

В своей поздравительной речи президент напомнил начало уходящего 2020-го года. В тот момент никто не мог представить, как он пройдет и через какие испытания придется пройти россиянам. “И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет”, – заметил Владимир Путин.

Но, несмотря на все проблемы, сложности и горести, люди прошли все вместе, с достоинством и сохраняя принципы и ценности своих предков. “Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма”, – подчеркнул российский лидер.

Коронавирус, подчеркнул Владимир Путин, заставил многих изменить свои планы и внести коррективы в привычный образ жизни. Однако это испытание должно сподвигнуть многих более внимательно присмотреться к своей жизни, прислушаться к совести и отбросить все неважное.

Все испытания, которые выпадают на долю людей, рано или поздно проходят. “А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка”, – подчеркнул Владимир Путин.

“Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!”, – заключил президент.



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