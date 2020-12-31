 

Павлик в день 55-летия отправился в баню

31.12.2020, 16:16, Новости дня
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Украинский музыкант Виктор Павлик 31 декабря в день своего 55-летия разместил в сети праздничное фото.

На снимке именинник запечатлен в футболке на фоне гелиевых шаров – подарка от молодой супруги Екатерины Павлик (Репяховой).

“55…” – коротко подписал публикацию артист.

Жена музыканта на своей странице в Instagram Stories сообщила, что Павлик в свой день рождения отправился в баню – у артиста есть традиция по четвергам париться вместе с друзьями.

“Юбилей – юбилеем, а четверг и баню никто не отменял”, – написала она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018 году она стала его концертным директором. 

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

Павлик старше жены на 29 лет.

От предыдущих отношений у музыканта есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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