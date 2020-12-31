Из сирийского лагеря освободили девять украинцев. Уже сегодня они должны приехать домой

31.12.2020, 16:16, Новости дня

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Из закрытого лагеря для беженцев в Сирии “Родж” освободили девять граждан Украины. Это две женщины из Кременчуга и Крыма и семь их детей. Уже сегодня, 31 декабря, они должны вернуться на родину. Об этом сообщил журналист Роман Бочкала в Facebook.

“Уникальная эвакуационная спецоперация успешно завершена! Режим молчания снят. Докладываю. Девять украинских граждан освобождены из сирийского лагеря “Родж”. Еще сегодня утром они были в Сирии. Две женщины – из Кременчуга и Автономной республики Крым. И семеро их детей”, – написал он.

По словам журналиста, уже сегодня они должны оказаться в Украине.

“Если успеем пройти все формальности и долететь до полуночи. Борт из Киева уже ожидает в столице Иракского Курдистана. Гораздо приятней встретить Новый год в кругу родных, а не среди других таких же несчастных жертв войны и обстоятельств. В лагере, который гуманитарные организации называют одним из самых ужасных мест в мире”, – добавил он.

Однако из сирийских лагерей освободили не всех удерживаемых украинцев. По информации “Бабеля”, черкащанку Инну Добровольскую и других женщин из еще одного лагеря – “Аль-Хол” – пока не отпустили.

На севере Сирии сегодня есть два лагеря беженцев – “Родж” и “Аль-Хол”, в которых преимущественно живут вдовы и дети боевиков, воевавших за “Исламское государство” в Сирии и Ираке, среди них немало украинок. В частности, в “Аль-Хол” находится 100 украинских женщин и детей.

2 октября в Офисе президента отметили, что украинцев, находящихся в лагере, проверяют на возможные связи с террористической организацией “Исламское государство” (ИГИЛ).

В Сирии боевые действия продолжаются с 2011 года. В разное время в них участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.