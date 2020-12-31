 

Санду назначила и.о. премьер-министра Молдовы

31.12.2020, 16:16, Новости дня
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Президент Молдовы Майя Санду 31 декабря назначила действующего министра иностранных дел Аурелия Чокоя исполняющим обязанности премьер-министра страны. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

“Учитывая, что премьер-министр действующего правительства Ион Кику отказался исполнять обязанности, до назначения нового правительства президент назначает и.о. премьер-министра, в обязательном порядке из состава министров. Сегодня я подписала указ о назначении министра иностранных дел Аурелия Чокоя исполняющим обязанности премьер-министра”, – заявила Санду.

Как отмечает NewsMaker, Чокоя 52 года. Он был послом Молдовы в Дании, Китае, а затем в США, а также советником бывшего президента Молдовы Игоря Додона по внешней политике. Занимал пост министра с ноября 2019 года по март 2020 года, в ноябре он вновь возглавил МИД Молдовы.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 23 декабря заявил, что правительство страны в полном составе подает в отставку.

Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

8 декабря стало известно, что партия Санду “Действие и солидарность” готова выдвинуть вотум недоверия правительству страны. Главным требованием была отставка Кику. Санду при этом подчеркнула, что необходимо распустить парламент страны.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, бывшего президента страны Игоря Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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