Что посмотреть на каникулах: советуют звезды

31.12.2020, 16:08, Разное

Впереди до-о-олгие выходные, и чтобы не ломать всякий раз голову над тем, что бы такого интересного посмотреть, предлагаем воспользоваться киносоветами от звезд. Кто-то, как Дарья Мельникова и Анастасия Цветаева посоветовал просто хорошие новогодние фильмы, другие – Ирина Старшенбаум и Рита Дакота – поделились подборкой небанальных праздничных картин, а Александр Роднянский составил рейтинг лучших сериалов уходящего года. Новогодние каникулы – отличный шанс наверстать упущенное в киномире.

Ирина Старшенбаум

Не знаю, как вы, а я в новогодние праздники собираюсь смотреть кино. Много кино. Даже знаю, какое и где. Накидала свой топ небанальных фильмов к просмотру на праздники. Итак:

“Жизнь в розовом цвете”

“Магия лунного света”

“Страна Оз”

“Замерзшая из Майами”

“Высокие каблуки”

“Ла-Ла Ленд”

“Жизнь Адель”

“Карп Отмороженный”

“Тоня против всех”

“Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов”

Дарья Мельникова

Списки фильмов в поисках новогоднего настроения. Что можно ещё посмотреть помимо “Иронии судьбы”, “Отпуска по обмену” и “Один дома”, хотя я обожаю пересматривать эти, уже выученные наизусть, фильмы? Решила поделиться – очевидными и неочевидными новогодними фильмами Российского производства.

1. “Бедная Саша”. Отличный, для всей семьи фильм. О том, что детям нужны не подарки и деньги, а любовь и внимание родителей. Актерский состав: Збруев, Глаголева, Гаркалин, Волкова и прекрасная девочка)

2. “Президент и его внучка”. Ещё один фильм Тиграна Кеосаяна. Канун 2000 года! Две девчонки, Маша, у которой мама-бедная художница, и Маша, внучка президента, меняются местами. Девчонок играет маленькая Надя Михалкова) Также: Олег Табаков, Александр Адабашьян, Дина Корзун, Алена Хмельницкая.

3. “Карнавальная ночь”. Первый фильм Эльдара Рязанова и Людмилы Гурченко, 1956 года. Посмотрите – “и хорошее настроение не покинет больше вас”.

4. “Сирота казанская”. Добрый, в традициях советских прекрасных фильмов. Режиссер – Владимир Машков. Учительница из маленького поселка (Елена Шевченко) ищет отца – находит сразу троих. Отцов играют Олег Табаков, Лев Дуров и Валентин Гафт, жениха главной героини – Николай Фоменко.

5. “Приходи на меня посмотреть”. Единственный фильм Олега Янковского-режиссера. Наверное, для тех, кому за 30 или 40. Но уверена, понравится всем. Трогательный, смешной. Ирина Купченко, Екатерина Васильева, Наталья Щукина и сам Янковский.

6. “Чародеи”. Советский, любимый, который можно уже просто слушать. Сюжет братьев Стругацких и артисты: Александр Абдулов, Александра Яковлева, Валентин Гафт, Эммануил Виторган, Семен Фарада. Песня “Три белых коня” ))

И, конечно, Новый год есть и в “Джентльменах удачи” с Евгением Леоновым и в “Карнавале” с Ириной Муравьевой.

Анастасия Цветаева

Ловите мою любимую подборку новогодних фильмов, которые создают 100% праздничное настроение! После просмотра хоть одного фильма из этого списка у вас не останется сомнений в том, что чудеса существуют!

1. И первым номером идет мой безусловный фаворит – фильм “Реальная любовь”. Он уже культовый, и я пересматриваю его каждый декабрь. Лучший рождественский фильм!

2. Интуиция – приятный, душевный и милый фильм с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл в главной роли. Для тех, кто верит в судьбу и в случайные неслучайности. Ну и, конечно же, в любовь)

3. “Пока ты спал” с Сандрой Баллок. Очень лирическая и очень романтическая комедия про то, как отличить реальную любовь от сказки.

4. “Семьянин”. Это фильм-притча о семейных ценностях, с роскошными Николасом Кейджем и Теа Леони в главных ролях. Рекомендуется к просмотру заработавшимся карьеристам, а также подуставшим мамашам типа меня)))

5. “Чарли и шоколадная фабрика” – для просмотра с детьми, всей семьей. И не забудьте шоколадками запастись)))

6. “Кудряшка Сью” – трогательный, местами грустный, местами смешной фильм про настоящую дружбу, любовь и чудеса, которые они могут совершить.

7. “Отпуск по обмену” – отличная фишка на праздники меняться квартирами. Что и сделали героини Кэмерон Диаз и Кейт Уинслет.

8. “Ирония судьбы, или С легким паром” – тут все понятно)))

Рита Дакота

МОЙ ЛИЧНЫЙ ТОП-5 НЕПОПСОВЫХ НОВОГОДНИХ ФИЛЬМОВ

Да, мы все обожаем “Отпуск по обмену”, “Один дома” и “Гринча”, но в мире есть ещё столько офигенных и не засмотренных до дыр рождественских фильмов! Может, дать им шанс?) Бесценная коллекция, где каждая лента – бриллиант, а ещё 100% тут будет хотя бы один фильм, который вы ни разу не видели. Спорим?

⁃ “8 ЖЕНЩИН”: Эксцентричная драма Франсуа Озона. Семья собирается, чтобы отметить Рождество в занесенной снегом французской глубинке, но праздник отменяется, потому что… хозяин дома убит. А у каждой из восьми присутствующих в доме женщин есть весомые мотивы для убийства.

⁃ “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ”: Помните сказку Диккенса про трёх призраков Рождества, что приходили к Скруджу? Только в этот раз призраки будут являться молодой современной женщине, карьеристке, эгоистке и редкой стерве, пугая ее тем, что если она не изменится, её жизнь превратится в кошмар. Смущённая картинами своего прошлого и испуганная перспективой будущего, Кэрол решает измениться..

⁃ “БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ”: Джефф умер и на его поминках Сюзанна узнает, что он изменял ей с горячей темнокожей стриптизершей. Чтобы переварить полученную информацию, она отправляется в рождественский тур по злачным местам города. В программе: стрипклуб, запрещённые вещества, воровство в магазинах и новоселье у свингеров. Все для того, чтобы узнать ту часть жизни, которая всегда проходила мимо нее, и пережить тяжелое испытание Рождеством в одиночестве.

⁃ “БОЙФРЕНД НА РОЖДЕСТВО”: что будет, если загадать у Санты не подарок, а…. бойфренда? Но Санта решает подарить Холли её заветного мужчину мечты лишь через 20 лет. Продолжать свою жизнь с ловеласом и абьюзером или довериться чуду и замутить с “идеальным бойфрендом” по версии Санты?

⁃ “РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ”: милейшая семейная комедия о том, как Лютер и его жена Нора решают игнорировать Рождество, поскольку их дочь Блэр уехала на время праздника, но попытка убежать от Рождества вызывает такие последствия, какие им даже не снились.

Александр Роднянский

Валерия и Александр РоднянскиеКликните на фото для просмотра галереиВот список десяти лучших сериалов этого года. На мой субъективный взгляд. Последовательность не имеет значения.



“Корона” (The Crown), 4 сезон

Этот сезон “Короны” – лучший из всех, что были сделаны. Он описывает жизнь британской королевской семьи с 1977 по 1990 год. Помимо премьер-министра Маргарет Тэтчер на экране наконец-то появляется и леди Диана Спенсер. Высший пилотаж и драматургии, и режиссуры, и актерской игры – все складывается в единый пазл, внимательно отслеживающий, как меняется мир и вместе с ним самый консервативный институт – британская монархия.



“Наследники” (Succession), 2 сезон

Продолжение драмы о стареющем медиамагнате-миллиардере, разочарованном в своих потомках. Их у него четверо: старший живет на футуристической ферме и ждет конца света, чтобы начать продавать пресную воду, второй – топ-менеджер в отцовской компании, способный действовать резко, но обремененный рефлексией и тягой к кокаину, младший из сыновей – капризный циник. Есть и преуспевающая в политике дочь и ее простак-жених, пытающийся встроиться в семейное дело. “Наследникам” удается быть и смешными, и реалистичными, и резкими, и глубокими.



“Нормальные люди” (Normal People)

Сериал основан на бестселлере 27-летней Салли Руни. Экранизация расколола аудиторию – одних поразила в самое сердце, другим показалась пустой. Эта история о первой настоящей любви. Главная героиня – школьница из обеспеченной семьи, умная и волевая девочка, которую унижают и дома, и в школе. Главный герой – из очень простой семьи, он звезда школьной команды по регби, популярный парень, но которому не хватает отваги, чтобы сблизиться с девушкой-изгоем. Проблемы героев серьезны, душевная хрупкость – подлинна, а трудности в общении причиняют настоящую боль.



“Ход королевы” (The queen’s gambit)

Казалось бы, мало кого могла привлечь история о девочке-сироте в 1950-х, оказывающейся выдающейся шахматисткой. Но десятки миллионов зрителей доказали обратное. Очень сегодняшний сериал: Бет ставит мат тем, кто не видит в ней ровню – мужчинам. Но она преодолевает сопротивление и женщин, которые предпочли бы, чтобы девочка и дальше сидела за задней партой.



“Последний танец” (Last dance)

Десятисерийный документальный фильм рассказывает историю восхождения “золотой” команды “Чикаго Буллз” к вершине – шести чемпионским титулам НБА. Та команда считается лучшей в истории баскетбола, а ее лидер Майкл Джордан – безоговорочной суперзвездой эпохи. Вокруг него, вальяжно курящего сигару и пьющего виски в своем особняке, выстраивается весь сериал. Джордан в “Танце” – демиург, который не просто круче всех на свете играет в баскетбол, но сам решает, кто победит в отдельно взятом матче или серии игр. Это не просто отлично сделанный документальный сериал, это остросюжетное приключение, феноменально рассказанная история.



“Голос перемен” (Small Axe)



Антология Стива МакКуина (“12 лет рабства”, “Стыд”). Пять историй из жизни лондонской общины выходцев из Британской Вест-Индии 1960-1980-х, рассказывающих о том, как мигрантское сообщество объединяется против расистского общества, отстаивая культурные традиции и инаковость. Само название – “маленький топор” – из ямайской пословицы о коллективной силе: “Если ты большое дерево, то мы – маленький топор”. “Лаверс рок” – лучшая часть антологии: воодушевляющий фильм о силе музыки и эскапизме. В нем минимум диалогов, нет полноценных героев, зато всё рассказано визуальными средствами – через жесты, взгляды и танцы. Словом, магия кино.



“Перевал Дятлова”



Самый амбициозный и неожиданный российский сериал года. В нём уживаются и фантастический триллер, и мистический детектив, и ностальгическая ретродрама вокруг гибели группы Дятлова в 1959 году. Специфика же сериала состоит в том, что его нечетные и четные эпизоды абсолютно независимы друг от друга – и по содержанию, и по форме. Нечетные – это смесь сериальной фантастики и нуара. Дятловцы уже погибли и на место трагедии приезжает таинственный следователь Костин из Москвы – ветеран Великой Отечественной войны, любитель допросов и дедуктивного метода. Расследование постоянно прерывается военными флэшбеками, в которых появляются нацистские эксперименты над приматами, магические артефакты, оккультные практики “Аненербе”… Задача же четных серий – реконструировать поход дятловцев. Эти эпизоды сняты под советское кино 1960-х. Получился сериал, внутри которого органично уживаются любопытный жанровый аттракцион и смелое авторское кино.



“Тед Лассо” (Ted Lasso)



История про тренера по американскому футболу, приехавшего в Великобританию (!) работать с командой по футболу обычному, про который он совсем ничего не знает. Его принимают в штыки все, включая владелицу клуба. Но она и наняла Лассо, чтобы отомстить бывшему владельцу клуба – изменявшему ей мужу. Но у Лассо оказывается секретное оружие в руках – искренняя вера в людей. И ему не нужно разбираться в футболе, чтобы добиться гармонии в команде. Это духоподъемное шоу, от которых давно отвыкли.



“Новый папа” (The New Pope)



Продолжение сериала Паоло Соррентино о жизни Ватикана. Пий XIII, консерватор Ленни Белардо, впал в кому, ему на смену пришел Джон Брэннокс – бывший панк, сомневающийся в себе и окружающем мире. Церкви Соррентино удалось сохранить баланс во многом благодаря стараниям кардинала Анджело Войелло, бессменного госсекретаря Ватикана. “Новый папа” – история о том, как очень прагматичный человек пытается удержать на своих плечах современную католическую церковь.



“Бар “Эдди”” (The Eddy)



Снятая командой режиссеров во главе с автором “Ла-Ла Ленд” и “Одержимости” Дэмиеном Шазеллом детективная драма о джазовом клубе в современном Париже. Каждая из серий – отдельный фильм о разных героях, от которого не оторваться: темп то ускоряется, то замедляется, документальная камера пляшет, поразительная Иоанна Кулиг из “Холодной войны” поет, магия рождается. Любителям джаза сериал стоит смотреть, не задумываясь.