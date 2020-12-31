Эксперт Игорь Коротченко сравнил противостояние Су-57 и F-35 с “орлом и совой»

31.12.2020, 15:54, Разное

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Игорь Коротченко, глава Центра анализа мировой торговли оружием, заявил о том, что Су-57 в противостоянии с американским F-35 имеет бесспорные преимущества и не оставит последнему никаких шансов на победу.

Эксперт отметил, что «американец» является самолетом легкого класса, тогда как Су-57 тяжелый, а также имеет над соперником, как техническое превосходство, так и более лучшую аэродинамику и вооружение. Его бортовой радиолокационный комплекс может засекать пуски ракет с большей точностью и расстояния, чем у F-35.

Немного ранее японские эксперты, после ознакомления и изучения Су-57, оказались восхищены его внешним видом и тактико-техническими характеристиками.