Политик года. Александр Лукашенко

31.12.2020, 15:51, Разное

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В этом году наше издание в очередной раз подводит итоги года. В этот раз мы решили не мучить вас множественными ссылками, а акцентировать внимания исключительно на главных событиях, произошедших в 2020 году.

Столь высокое звание по праву заслужил человек, который вопреки общественному мнению, отказался считать себя диктатором. Хотя основания для этого были, ведь он запретил белорусам моложе 35 лет выезжать за границу , пригрозил участникам протестов поднять пенсионный возраст, а участников «Марша инвалидов» лишить инвалидности.

Ещё белорусский президент придумал, как вернуть на родину айтишников. Шушкевича и вовсе пообещал бросить в ядерный реактор.

В общем, он полностью заслужил победы в этой номинации. Ещё больше о белорусском лидере вы можете узнать из нашего интервью с ним.