Бойцы невидимого фронта – Личное мнение

31.12.2020, 15:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ни одно успешное дело сегодня не получится сделать одной. Мы все видим фронтменов — людей, на которых обращён взгляд тысяч и миллионов, но совершенно не думаем, почему их накрыл успех, и на чём он держится.

За каждой «звездой» стоят люди, обеспечившие саму возможность проявить свой талант.



Типичные блогеры. Фото: Соцсети

Сегодня, в последний день уходящего года, я хочу выразить большую благодарность команде Живого Журнала — ребятам, которые его поддерживают и развивают блоги на нашей общей платформе.

То, что они сделали в этом году, не могли сделать до них десять лет.

Да, я говорю о приложении Живого Журнала для iOS, Android. Читать блоги на смартфонах, а именно с них уже идёт половина трафика, стало наконец-то удобно.

Всего лишь? Да, удобство — великая штука. Возьмите айфон — он не крут, а просто удобен, и именно потому им пользуются.

Уж на что я сама не люблю работать с мобильных устройств, всюду годами таскала за собой макбук, но даже я в уходящем году пересела отвечать на комментарии и листать ленту с айфона.

Сделать такое приложение — дорогого стоит. Спасибо, ребятам ЖЖ.

Новинка — PWA-приложение для пользователей смартфонов на Android — очень современная штука, опережающая разработки большинства социальных сетей. Это лучше и проще, чем просто читать блог в браузере, потому что это можно делать даже в автономном режиме.

Общий поисковый трафик моего блога растёт. ЖЖ — отлично индексируемая поисковиками платформа, и что написано тут — хрен ты вычернешь с первых позиций выдачи поисковиков. Такое не может дать ни одна другая социальная сеть, за что отдельное спасибо команде SEO LJ.

О том, что теперь можно подключить своё доменное имя к блогу, я много писала. В первое время, что естественно, возникали проблемы, вылезали баги, но программисты ЖЖ были на связи и поздно вечером, и в выходные. Все проблемы оперативно решались за пару часов.

Такая оперативность — удивительна. Блин, ну хоть кто-то у нас в стране умеет нормально работать, кроме меня!

За прошедший год Живой Журнал изменился больше, чем за 10 предыдущих лет. Он стал современной и стабильной площадкой, где рады помочь каждому пишущему человеку, ведущему свой блог.

Ребят, реально спасибо — очень редко кого хвалю, но вы заслужили и мою благодарность, и уважение за проделанную работу! С Новым годом!