Мнение: РПК остается бельмом на глазу турецко-иракских отношений

31.12.2020, 15:36, Разное

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Премьер-министру Ирака Мустафе аль-Кадими на прошлой неделе в Анкаре был устроен особый прием. Визит 17 декабря, который состоялся после возобновления двусторонней напряженности и не менее четырех приглашений президента Эрдогана, завершился в оптимистичном настроении, посол Турции в Ираке заявил, что обе стороны довольны переговорами. Тем не менее, главный раздражитель в двусторонних отношениях – присутствие турецких курдских боевиков на иракской земле – остается неизменным и может даже усилиться в будущем.

В ходе переговоров турецкая сторона подняла стратегические проекты, такие как второй пограничный переход между двумя соседями, открытие нефтепровода от Киркука до средиземноморского побережья Турции, ЖД между двумя странами и автомагистраль от иракского пограничного города Заху к Персидскому заливу. Хотя Кадхими ничего не сказал об этих проектах на совместной пресс-конференции, он говорил о сотрудничестве с Турцией в восстановлении Ирака.

Эрдоган сказал, что обе стороны согласились продолжать усилия против “общих врагов”, таких как ИГИЛ и Рабочая партия Курдистана (РПК), вооруженная группа, которая борется с Анкарой с 1984 г, используя тыловые базы в горах на севере Ирака. Не называя РПК, Кадхими заявил, что Багдад не потерпит никаких группировок, угрожающих Турции с иракской земли, и пообещал продолжать усилия против террористических групп, дестабилизирующих регион. В качестве примера он привел октябрьское соглашение между Багдадом и Иракским Курдистаном об управлении Синджаром, которое, как надеется Турция, приведет к выводу РПК из региона, населенного езидами.

Тем не менее подробности, которые стали известны после визита, позволяют предположить, что реального прорыва в основных проблемах двусторонних отношений достигнуто не было. Хронический спор о разделении воды на реках Евфрат и Тигр остается неизменным, а трансграничные военные операции Турции против РПК продолжают обострять отношения.

По словам губернатора Дахука, – Али Тетера, входившего в состав иракской делегации в Анкаре, Кадими сказал своим турецким собеседникам прекратить вмешиваться в иракские дела, имея в виду трансграничные операции Турции. По его словам, Эрдоган настаивал на выводе РПК с иракской территории и настаивал на перемещении по Махмуру, другому р-ну, где правит РПК, подобно сделке по Синджару между Багдадом и Эрбилем.

То, что Анкара уже подталкивает Багдад к Махмуру, в то время как сделка по Синджару еще не принесла плодов, является признаком того, что курдская политика Турции может продолжать осложнять двусторонние отношения, независимо от того, насколько продвигается экономическое сотрудничество.

Сделка по Синджару, известная как “Шингал” на курдском языке, предусматривала размещение в регионе сил центрального правительства, новых езидских полицейских сил численностью 2500 человек, капитальный ремонт местной администрации, включая независимого губернатора р-на, и реконструкцию в регионе, который пострадал от самых жестоких БД ИГИЛ в 2014 г. Анкара приветствовала сделку, надеясь на роспуск отрядов сопротивления “Шингала” и соответствующего “Совета Демократического самоуправления Шингала”, который езиды, оставленные в одиночестве против вторжения ИГИЛ, создали с поддержкой PПК. Однако, судя по событиям на местах, сделка не приводит к той чистке, которую ожидает Анкара.

Представители совета и отрядов сопротивления “Шингала” заявили делегации из Багдада 8 ноября, что езиды не примут ни одной сделки, заключенной без их участия. Через неделю представители различных езидских группировок призвали к решению, основанному на самоуправлении, в переговорах с официальными лицами в Багдаде. Тем не менее, правительство холодно отнеслось к требованию самоуправления, а также к просьбам езидов сохранить в неприкосновенности отряды сопротивления шингалов.

Вскоре до 8000 иракских солдат были размещены вдоль иракско-сирийской границы в Синджаре. 21 ноября иракское командование попросило подразделения сопротивления Шингала эвакуировать свои позиции, что вызвало протесты на местном уровне. В результате переговоров было достигнуто соглашение о присоединении 1000 членов отрядов сопротивления Шингала к иракским силам. Действия по роспуску полиции Асаиш также вызвали протесты. Спор до сих пор не разрешен. Багдад проявил меньшую гибкость в отношении требований Турции, чем Эрбиль. 22 декабря, региональное правительство Курдистана обратилось к возглавляемой США коалиции с просьбой направить наблюдателей для патрулирования его границы с контролируемым курдами северо-востоком САР, чтобы воспрепятствовать РПК от переброски людей и предметов снабжения со своих баз на севере Ирака в Сирийский Курдистан.

Тем не менее, самоуправляющееся руководство остается в более тесном сотрудничестве с Багдадом, чем с Иракским Курдистаном, и даже поддерживает косвенные связи с ополченцами из Отрядов народной мобилизации (PMU). Они хотят«решить проблему с Багдадом. Интеграция членов отрядов сопротивления шингалов в федеральные силы означает “смену одежды”, органы самоуправления также каким-то образом будут интегрированы в центральное правительство. Согласно соглашению, губернатор округа должен быть назначен Демократической партией Курдистана (ДПК), доминирующей политической силой в Иракском Курдистане, но на местах, центральные правительственные силы с участием альтернативно ДПК, PMU или отрядов сопротивления Шингал, так вероятно ожидается разделение контроля над регионом.

В Синджаре сталкиваются интересы разных актеров. РПК, которая находится в противоречии с ДПК, хочет уберечь Синджар от влияния ДПК, поскольку регион обеспечивает решающий путь в северо-восточную САР, контролируемую связанными с РПК курдами. Отношения РПК с Багдадом далеки от острых, поскольку угроза ИГИЛ заставила обе стороны “дружить”. Синджарская сделка вызвала раздражение ИРИ в связи с возможным удалением его союзников по PMU от сирийской границы. По той же причине США приветствовали сделку, но, как и Турция, им еще предстоит увидеть, как их ожидания оправдались.

Что касается Махмура, то в этом р-не – в самом сердце Ирака – находится лагерь беженцев, в котором проживает более 12 000 турецких курдов, бежавших из Турции в 1990-х гг после того, как силы безопасности сожгли их деревни, чтобы лишить РПК поддержки на местах. После смены мест беженцы поселились на бесплодном склоне горы Карачох недалеко от города Махмур, р-на, который в то время был недоступен как для курдской пешмерги, так и для Саддама Хусейна. С годами кадры РПК стали управлять лагерем практически автономно, что вызвало недовольство Анкары. В последние годы этот р-н стал целью турецких воздушных налетов, поскольку боевики РПК, которые участвовали в освобождении Махмура от ИГИЛ, оставались в лагере после войны.

ООН продолжает выдавать жителям лагеря карточки беженцев, но приостановила оказание гуманитарной помощи из-за возражений Турции, что теперь это место превратилось в вооруженный лагерь. Точно так же иракский Курдистан отрезал лагерь на том основании, что убийцы турецкого офицера разведки в Эрбиле в 2019 г были связаны с лагерем.

Лагерь Махмура, является кратким изложением того, как политика Турции по преследованию курдов будет выглядеть и теперь.