 

Правительство упростило въезд в Россию для семей иностранных специалистов

31.12.2020, 15:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому высококвалифицированные специалисты смогут приезжать в Россию вместе со своими семьями.

«Для этого в ФСБ и МВД должны быть представлены списки с указанием тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без нее – в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус», – говорится в сообщении на сайте правительства. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

Ранее правительство сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / В администрации Великих Лук назвали причину массового обморока школьников

04.11 / Под Белым домом собралось несколько сотен протестующих против Трампа

13.10 / Американские законодатели спорят о достоинствах демократии

06.07 / Юрист усомнился в «подтвержденных» подписях Родченкова в деле биатлонисток

10.07 / США отвергли выводы ООН об убийстве Сулеймани

08.10 / Компания Subaru в сентябре увеличила продажи в РФ на 19%

01.07 / Пекин предложил охваченным хаосом США попробовать ввести санкции против Гонконга

11.09 / Бездомный пытался убить Эминема

04.08 / Лукашенко оценил предложения вернуться к конституции 1994 года

31.07 / В Берлине совершено нападение на ТЦ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска