Правительство упростило въезд в Россию для семей иностранных специалистов

31.12.2020, 15:30, Новости дня

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому высококвалифицированные специалисты смогут приезжать в Россию вместе со своими семьями.

«Для этого в ФСБ и МВД должны быть представлены списки с указанием тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без нее – в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус», – говорится в сообщении на сайте правительства. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

Ранее правительство сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.