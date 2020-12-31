 

Политолог Золотарев: Ближе к весне Зеленского попытаются сместить с поста

31.12.2020, 15:26, Разное
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Под конец года эксперт отметил оживление среди политических партий. Поводов для этого нет, ведь до президентских выборов еще три года. “Но все чего-то ждут”, – говорит политолог.

Золотарев прогнозирует резкое обострение политической обстановки в феврале-марте. Протесты предпринимателей на майдане обнажили слабые места власти и показали, чего боится Зеленский, отметил эксперт.

К тому моменту рейтинг президента может опуститься ниже 30%. Золотарев не исключил, что будет предпринята попытка сместить Зеленского с должности.

Он напомнил, что рейтинг главы государства падает на 3-4% в месяц. В таких условиях появление на политическом небосклоне новой фигуры может стать для главы государства катастрофой, считает политолог.

“Появись сейчас кто-то незапятнанный, не коррумпированный, с историей успеха и контрсистемный, он победит Зеленского на выборах”, – сказал эксперт в эфире ютуб-канала “Капитал”.

Ранее социологи группы “Рейтинг” провели исследование электоральных предпочтений украинцев. За Владимира Зеленского готовы проголосовать 26,5% респондентов.

В то же время рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко продолжает расти. Проголосовать за него готовы 14,3% опрошенных. Уровень поддержки политика вырос на 0,3% по сравнению с сентябрем.



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