Назван простой способ сделать зубную щетку безопаснее

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31.12.2020, 15:26, Разное
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Дантист из США Сухайль Мохиуддин поделился простым рецептом, который позволит сделать обычную зубную щетку безопаснее для человека, передает сайт VSE42.RU.

Оказывается, на этом предмете гигиены скапливается достаточное количество бактерий, которые могут повлиять на здоровье того, кто им пользуется, не самым лучшим образом.

Чтобы избавиться от болезнетворных бактерий необходимо тщательно помыть зубную щетку с мылом. Еще более надежный способ дезинфекции – поместить ее на ночь в раствор воды с трехпроцентной перекисью водорода.



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