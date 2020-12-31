 

В Колумбии за год уничтожили 130 тыс. га плантаций коки – максимум за последние 12 лет

31.12.2020, 15:24, Новости дня
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Колумбийские полицейские и военные в 2020 году уничтожили около 130 тыс. га незаконных плантаций коки. Об этом сообщило министерство обороны Колумбии.

По оценкам министра обороны Карлоса Трухильо, площадь уничтоженных плантаций равна размеру 120 370 футбольных полей и в 3,4 раза больше Медельина – второго по значимости города Колумбии и родины картеля Пабло Эскобара, одного из крупнейших кокаиновых картелей мира. 

В министерстве заявили, что стоимость уничтоженной коки составляет около $300 млн. Кроме того, в течение года правоохранители изъяли почти 500 т готовой продукции, стоимость которой оценивается в $16 млрд.

Фото: Comandante Armada de Colombia / Facebook

Фото: Comandante Armada de Colombia / Facebook

Президент Колумбии Иван Дуке отметил в Twitter, что правоохранителям удалось уничтожить самую большую площадь посевов коки с 2008 года (тогда вырубили около 96 тыс. га).

Посольство США поздравило колумбийских правоохранителей с “впечатляющим достижением”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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