 

Украина перестанет публиковать авторов из России, Белоруссии и Армении

31.12.2020, 15:08, Новости дня
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Национальный союз писателей Украины решил прекратить публикацию книг авторов из стран, которые «на площадке ООН и в других международных организациях выступили против территориальной целостности Украины». Как передаёт «Корреспондент», под ограничения подпадают писатели из России, Армении, Белоруссии и ещё 14 государств за исключением тех, кто «публично поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает агрессию Российской Федерации».


Reuters

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение о прекращении публикации авторов из тех стран, которые «на площадке ООН и в других международных организациях выступили против территориальной целостности Украины». Как пишет «Корреспондент», среди таких стран указаны Россия, Армения, Белоруссия и ещё 14 государств. Соответствующее решение было принято на заседании секретариата Национального союза писателей Украины. 

«Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и так далее) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины», — подчеркнули в организации.

При этом в организации отметили, что исключением из нового правила могут стать произведения уже умерших классиков. Также опубликовать свои работы смогут современные писатели из указанных стран, «публично поддерживающие территориальную целостность Украины и осуждающие агрессию Российской Федерации». 

В санкционный список также вошли Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия и Судан.

В НСПУ намерены ознакомить с этим постановлением Министерство культуры и информационной политики, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины, а также Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей.



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