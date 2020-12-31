«Праздник начался»: Надежда Бабкина с размахом отметила наступление Нового года

31.12.2020, 15:02, Разное

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Надежда Бабкина с театром «Русская песня» весело отпраздновали наступление Нового года. Актриса решила устроить вечеринку с песнями и плясками.

В свои 70 лет Надежда Бабкина полна энергии, задора и оптимизма, которыми делится с окружающими. Артистка отмечает, что для нее стало традицией с коллегами своего театра начинать серию праздничных встреч. В этот раз вокалистка веселилась под хиты группы «Руки вверх».

Кадрами веселых посиделок Надежда Бабкина делилась в Instagram. Поклонники увидели, как она пляшет с молодыми коллегами и даже не отстает от них. А не так давно певица продемонстрировала красивую ёлку, которую они украшали всей семьей. Для исполнительницы в тот момент было главным, чтобы в процессе принимали участие все близкие.