 

«Праздник начался»: Надежда Бабкина с размахом отметила наступление Нового года

31.12.2020, 15:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Надежда Бабкина с театром «Русская песня» весело отпраздновали наступление Нового года. Актриса решила устроить вечеринку с песнями и плясками.
В свои 70 лет Надежда Бабкина полна энергии, задора и оптимизма, которыми делится с окружающими. Артистка отмечает, что для нее стало традицией с коллегами своего театра начинать серию праздничных встреч. В этот раз вокалистка веселилась под хиты группы «Руки вверх».

Кадрами веселых посиделок Надежда Бабкина делилась в Instagram. Поклонники увидели, как она пляшет с молодыми коллегами и даже не отстает от них. А не так давно певица продемонстрировала красивую ёлку, которую они украшали всей семьей. Для исполнительницы в тот момент было главным, чтобы в процессе принимали участие все близкие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Мнение: Ни один истинный шотландец, обвал в Сингапуре и наказание Гонконга за Гонконг

06.09 / Цензура оперативного назначения

06.07 / Мнение: Сломайте гитаристу пальцы

24.11 / Россиян призвали отказаться от важной новогодней традиции

01.12 / Большое количество родов приводит к ускорению старения организма

28.06 / Крутой вспомнил прослушивание с юной Алсу: Очень искренне спела

24.12 / Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен поздравили подданных изысканной открыткой

09.12 / Ученые рассказали о необычных нюансах действия спортивного обезболивания

04.12 / В Москве женщина выкинула из окна сына подруги

06.12 / За сопротивление сержанту — в ногу! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска