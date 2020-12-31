Самые смертельные дни в году

31.12.2020, 15:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алкоголь и неестественная смерть

В первый день года в РФ умирает примерно на 2,2 тысяч больше человек, чем в среднем каждый день холодного сезона. С 1 по 17 января количество добавочных смертей достигает 9-12 тысяч, второй пик смертности приходится на Рождество. Это показало исследование, которое провел доктор медицинских наук Александр Немцов из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии МЗ РФ. Ученый проанализировал данные с 2004 по 2016 год.

Немцов считает, что основная причина такого всплеска смертности – потребление алкоголя. С ним могут быть связаны травмы, несчастные случаи, убийства, алкогольные психозы и даже респираторные заболевания. Известно, что на Новый год резко увеличивается шанс оказаться под колесами машины.

Однако другие исследования показывают, что и без алкоголя на Новый год смертность остается аномально повышенной.

Безалкогольная смерть на Новый год

Во время новогодних праздников сохраняется повышенная смертность, даже если исключить из статистики убийства, катастрофы и смерти, которые связаны с алкоголем, наркотиками, воздействием холода, пневмонией, гриппом. Это показало исследование, которое ученые из Калифорнийского университета опубликовали 2010 году. Они проанализировали 57 миллионов свидетельств о смерти, выданных в США с 1979 по 2004 год.

Авторы предполагают, что люди чаще умирают во время новогодних и рождественских праздников, потому что откладывают визиты к врачу, а в больницах во время зимних каникул не хватает персонала.

Сердечное Рождество

На Новый год и Рождество отмечаются пики смертности и от болезней сердечно сосудистой системы. Зимой от этой причины в целом умирает больше людей, чем летом. Однако всплеск, который приходится на праздники, происходит независимо от этого. Ученые установили это, исследовав данные Новой Зеландии, в которой Новый год приходится на лето. Это же исследование показало, что люди, которые умирают в эти дни от инфарктов и инсультов, в среднем моложе тех, кто умирает от этих причин в другие дни.

Ученые предполагают, что увеличение «сердечной» смертности на праздники связано со следующими причинами:

Люди непозволительно отсрочивают обращение за необходимой медицинской помощью, когда чувствую симптомы болезней.

На праздники в больницах не хватает сотрудников для оказания качественной помощи.

Люди позволяют себе на праздники слишком много: переедают, употребляют много жирной и соленой пищи, пьют алкоголь.

Эмоциональный стресс, который, в том числе, может быть связан с рабочими вопросами.

К этим факторам добавляются условия, которые связывают с увеличением сердечно-сосудистой смертности в течение всего холодного сезона:

Увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Укорочение светового дня.

Холодная погода.

Таким образом, чтобы не усилить печальную новогоднюю статистику, желательно следовать нескольким правилам: