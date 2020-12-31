Уходящий – Личное мнение

31.12.2020, 14:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ровно год назад, приземлившись после долгого перелёта, я прочитала новость, что в Ухане началась странная эпидемия.

Обычно не обращая внимания на новости о конце света, я почему-то вздрогнула, будто шестым чувством поняв, что это — конец.



Фото: Соцсети

И, как вы теперь знаете, не ошиблась. Конец — не конец, но годик выдался необычный.

Рубль потерял 17% к доллару и 24% к евро. Многие потеряли работу, а доставка продуктов даже в столице облажалась по полной. Медицина показала свою беспомощность, а действия властей во всём мире — только кроме Китая, пожалуй — продемонстрировали полнейшую свою беспомощность.

Люди, считающие себя продвинутыми, «звёздами» и лидерами мнений тоже показали себя во всей красе, поехав в эпицентр начавшейся пандемии и притащив оттуда заразу в страну. Но и простые люди вели себя немногим лучше — маски надевали из-под палки, тусили на Патриках, нарушали режим самоизоляции, заражая стариков, для которых коронавирус представлял особую опасность.

При этом, что особенно удивительно, никто не считал себя плохим человеком.

Уверена, что 2021 год будет легче, однако спасибо 2020, что показал истинное лицо людей. Какими мы были в Средневековье, такими и остались — эта мысль стала главной для меня в уходящем году.

А что стало самым важным для вас? Какое-то событие или вывод?